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Билеты подорожают. Для авиакомпаний введут новый сбор на реконструкцию аэропортов

Билеты подорожают. Для авиакомпаний введут новый сбор на реконструкцию аэропортов
Иллюстрация: РИА Новости

Ранее предлагалось ввести сбор для пассажиров в размере 300 руб. При пассажиропотоке 100 млн человек в год можно было бы собрать 30 млрд руб., но этой суммы недостаточно.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Минтранс готовит новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025–2030 гг. Как пишет РБК, правительство планирует создать специальный фонд, деньги из которого будут направляться на ремонт малых аэропортов. Пополнять фонд будут авиакомпании. Схема может приносить до 10 млрд руб. ежегодно:

Доход будет формироваться или за счет введения нового сбора или за счет повышения размера уже существующей платы (тарифа) за аэронавигацию для авиакомпаний. В конечном итоге заплатить за реконструкцию придется пассажиру. Но в пересчете на одного пассажира цена билета может вырасти не более чем на 50 руб. — говорит собеседник.

Источник в группе «Аэрофлот» подтвердил, что создание фонда для реконструкции аэродромов сейчас обсуждается, но его параметры еще не определены.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев анонсировал введение нового сбора:

У нас в стране к 2030 г. в эксплуатации будет 241 аэродром, из них на сегодняшний день 228 — это действующие аэродромы, из которых 111 подлежат реконструкции и капитальному ремонту до 2030 г. На все это нам необходимо 383 млрд руб., и часть этих денег мы будем привлекать за счет механизма государственно-частного партнерства, — говорил он.

Ранее DK.RU рассказывал, что холдинги «Новапорт» (куда входят аэропорты Новосибирска и Калининграда) и «Аэропорты регионов» (Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов) направили помощнику президента России Игорю Левитину письмо с предложением предоставить им льготные кредиты из средств ФНБ на модернизацию взлетно-посадочных полос.

Руководители холдингов отмечали, что государство могло бы предоставить заемные средства под 2% сроком на 25–30 лет. Их возврат холдинги предполагают провести за счет нового сбора с пассажиров в размере 3–5% от стоимости билета.

Однако гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев уточнил, что в мировой практике сборы с пассажиров в аэропортах составляют 2-3 доллара, но аналогичный сбор в России в эквиваленте до 300 руб. не покроет необходимых объемов финансирования реконструкции аэродромов. По его оценке, полученных 30 млрд руб. при пассажиропотоке 100 млн человек в год будет недостаточно, а сборов в 10 млрд руб., которые планирует ввести правительство, тем более будет мало.

Автор: Екатерина Круглова
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