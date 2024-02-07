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ТМК выступит территориальным партнером премии «Серебряный Лучник»–Урал

ТМК выступит территориальным партнером премии «Серебряный Лучник»–Урал
Автор фото: Анатолий Крыманов. Иллюстрация: luchnik-ural.ru

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) второй год подряд поддерживает Региональную премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – Урал, в этом сезоне — в статусе территориального партнера.

#НОВОСТИ

ТМК — ведущий производитель и поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов российской экономики, включая энергетику, химическую промышленность, машиностроение, строительство и другие отрасли. Компания поддерживает номинацию «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» на Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник», а также выступает стратегическим партнером всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник Future», открывающего дорогу в профессию будущим специалистам сферы общественных связей. В жюри премии «Серебряный Лучник» вновь вошел Федор Климкин, директор по корпоративным коммуникациям ТМК.

Компания понимает важность поддержки коммуникационной сферы и отраслевых конкурсов. Конкурентные условия позволяют профессионалам становиться увереннее и успешнее, а начинающим специалистам — создавать еще более яркие и амбициозные проекты. Я уверен, что в номинации «Развитие и продвижение территорий», которую ТМК поддержит на Урале, нас с вами ждут содержательные и интересные кейсы, — сказал Федор Климкин.

В Уральском федеральном округе ведут свою деятельность несколько крупных предприятий ТМК. В 2024 г. три из них отмечают юбилеи: одно из старейших уральских металлургических предприятий Северский трубный завод (СТЗ) празднует 285-летие, а Первоуральскому новотрубному (ПНТЗ) и Синарскому трубному (СинТЗ) заводам исполнится по 90 лет.

Финал региональной премии «Серебряный Лучник»–Урал состоится на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) 10 февраля: публичные защиты — с 10:00 до 15:15, награждение — с 18:00 до 19:30. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте.

Стратегический партнер премии — «Магнит». Индустриальный партнер — АКАР Урал. Оператор премии — агентство АГТ.

О премии

 
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 25 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник»–Урал вручается с 2012 г., за это время в премии участвовали более 800 проектов, 16 из них были финалистами Национальной премии.
 

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Автор: Мария Смирнова
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