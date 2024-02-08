Лилия Глазова возглавит экспертное жюри премии «Серебряный Лучник»–Урал

Председателем жюри XII Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник»–Урал станет Лилия Глазова, гендиректор компании PR News, член жюри национальной премии «Серебряный Лучник».

Напомним, в состав жюри премии «Серебряный Лучник»–Урал в декабре вошли 15 экспертов в сферах коммуникаций из пяти уральских регионов. Они оценивали 68 проектов в семи номинациях, заявленных на конкурс по итогам года, в формате онлайн-голосования. В шорт-лист вошел 21 проект.

Уральские проекты, участвующие в национальной премии «Серебряной Лучник», как правило, запоминаются хорошо продуманными целями и задачами, грамотным подходом в реализации и смелостью выбранных решений. Я знаю, что на Урале сильно развито профессиональное комьюнити, и буду рада 10 февраля ощутить себя его частью, — заявила Лилия Глазова.

Лилия Глазова — владелец и гендиректор исследовательской компании PR News, лидирующей в области исследования коммуникаций, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), член Исполнительного совета РАСО, автор бестселлера «Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций». Лауреат профессиональных премий «МедиаМенеджер России», RuPoR, The Impact Award, «Серебряный Лучник» (в номинации «Мастер»).

Публичные защиты проектов шорт-листа и церемония награждения победителей XII Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник»–Урал пройдут 10 февраля в Екатеринбурге. Официальной площадкой премии выступит креативный кластер «Домна» (ул. Вайнера, 16). Вход на мероприятие свободный после предварительной регистрации на сайте премии. Территориальный партнер премии — Трубная Металлургическая Компания (ТМК). Стратегический партнер — сеть магазинов «Магнит». Индустриальный партнер — АКАР Урал. Оператор премии — агентство АГТ.

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О ПРЕМИИ

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 г. Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 25 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник»–Урал вручается с 2012 г., за это время в премии участвовали более 800 проектов, 16 из них были финалистами Национальной премии.