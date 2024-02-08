Остались без танкеров. Отгрузка газа с ямальского «Арктик СПГ-2» откладывается

НОВАТЭК ждет до конца года шесть танкеров с южнокорейских верфей. Если судна поступят во флот проекта, это позволит экспортировать до 2 млн тонн СПГ в 2024 г. Пока что нет ни одного.

НОВАТЭК не может начать отгрузку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2», потому что в его флоте нет ни одного СПГ-танкера ледового класса Arc7. По информации «Коммерсанта», отгрузки газа с ямальского завода начнутся не раньше марта 2024 г.

Начало отгрузок зависит от того, когда проект получит первый танкер Arc7 с южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), говорят источники.

При этом НОВАТЭК не намерен привлекать флот с другого своего проекта — «Ямал СПГ»:

У «Ямал СПГ» есть свой жесткий график отгрузок, и перенаправление танкеров на «Арктик СПГ-2» противоречит интересам прочих акционеров проекта — французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%), — утверждают собеседники издания.

Первый танкер класса Arc7, предназначенный для «Арктик СПГ-2», сейчас находится в Корее, даже если он выйдет с верфи в ближайшее время, его путь до Гыдана займет около месяца. НОВАТЭК между тем ждет до конца года еще шесть танкеров с южнокорейских верфей, которые и будут возить газ «Арктик СПГ-2». Если судна поступят во флот проекта, это позволит экспортировать до 2 млн тонн СПГ в 2024 г. при мощности линии в 6,6 млн тонн.

Танкеры с судоверфи «Звезда», которая должна построить в совокупности до 15 судов для «Арктик СПГ-2», в текущем году поставлены не будут, добавляют источники.

Между тем ключевые покупатели СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» пока отказываются брать грузы, опасаясь санкций США. Как рассказывал DK.RU, французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC объявили о форс-мажоре по контрактам. Так что продавать СПГ возможно будет только на спотовом рынке в Азии.

В начале февраля глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что европейские потребители нуждаются в СПГ НОВАТЭКа, однако поставлять больше российского топлива в Европу «политически сложно»:

Насколько я понимаю, НОВАТЭК хотят запустить вторую очередь проекта. Третья очередь, как я понимаю, приостановлена. Где рынок (для проекта)? Не в Европе. Есть, возможно, только один-два рынка, — заключил глава TotalEnergies.

Ранее также сообщалось, что японская компания Mitsui намерена продать НОВАТЭКу три танкера класса Arc-7 для проекта «Арктик СПГ – 2». Однако санкции со стороны США затрудняют этот процесс, и Mitsui ищет варианты решения проблемы с юридической точки зрения.