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В Екатеринбург едет президент? Знатоки зафиксировали признаки грядущего визита

президент Владимир Путин
президент Владимир Путин. Иллюстрация: kremlin.ru

За последние десять дней Свердловскую область уже посетили два высокопоставленных федеральных чиновника: министр обороны РФ Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Теперь ждут президента.

#НОВОСТИ

О возможном визите президента России Владимира Путина в Свердловскую область сообщил портал Ura.ru со ссылкой на источники в региональном кабмине.

Косвенным признаком служит работа в Екатеринбурге оперативной группы из Москвы. Как правило, это происходит примерно за неделю до приезда первого лица. Таким образом, глава государства может прибыть в Екатеринбург на следующей неделе. Допускают, что потом он отправится в Челябинскую область.

Напомним, что 30 января Сергей Шойгу проинспектировал свердловские предприятия ОПК. В фокусе внимания главы военного ведомства оказались ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. Главы предприятий отчитались о выполнении планов в 2023 г.

6 февраля секретарь Совета безопасности РФ посетил Курган. Как пишет JustMedia.ru, Николай Патрушев провел с губернаторами УрФО заседание по теме национальной безопасности.

Известно, что он акцентировал внимание на угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в результате активизации на территории РФ диверсионно-террористической деятельности. Николай Патрушев поручил уполномоченным органам, усилить антитеррористическую защищенность критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, а также оперативно-розыскную работу по своевременному предупреждению преступлений террористического характера и выявлению лиц, склонных к их совершению.

Автор: Виктория Говорковская
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