«Работаем днем и ночью». Сергей Шойгу проинспектировал свердловские предприятия ОПК

В фокусе внимания главы военного ведомства оказались ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. Главы предприятий отчитались о выполнении планов в 2023 г.

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Во время визита в ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз Антей») Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Генеральный директор предприятия Фарид Абдрахманов доложил министру обороны РФ, что, несмотря на значительное увеличение государственного оборонного заказа, в 2023 г., план производства выпускаемой продукции был выполнен в полном объеме за счет расширения производственных мощностей и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации. План по выпуску крылатых ракет на 2024 г. уже выполнен на 17%.

На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина глава военного ведомства проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и «Бук». Первая партия собирается уже в рамках ГОЗ 2024 г.

Генеральный директор ПАО «МЗИК» Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 г. и сразу приступило к выполнению плана 2024 г. Руководитель предприятия отметил, что «работаем днем и ночью».

Мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью, — сказал Сергей Шойгу на совещания с участием руководителей предприятий ВПК и представителей органов военного управления.

Напомним, что Сергей Шойгу приезжал в Свердловскую область в августе 2022 г. А в октябре 2022 г. зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод» «по указанию Верховного главнокомандующего».

Ранее DK.RU сообщил, что власти на 48% поднимут траты на оборонку и армию в 2024 г.

В документе комиссии Госдумы по рассмотрению расходов на оборону и безопасность, который подписан главами профильных комитетов, сказано:

В нынешней ситуации на повестку дня выходят вопросы не только восполнения запасов вооружения, расходование которых происходит в зоне проведения СВО, но и увеличения числа армии и вооружения в целях защиты вновь присоединенных к России территорий. Очевидно, что решение этих вопросов потребует продолжительного времени и дополнительного финансирования.

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