«Все пропало? Нет. Хоть режьте, но нет» — финансист Евгений Коган — о прогнозах на 2024 г.

Доллар по 130–140 руб., а то и по 150 руб., дикая инфляция, падение недвижимости в тартарары. Почему подобные апокалиптические прогнозы представляются «несколько преувеличенными» — на DK.RU.

В бюджете на 2024 г. российские власти запланировали резкое увеличение доходов и расходов. В государственную казну должно поступить 35,1 трлн руб., а потратить из нее планируют 36,7 трлн. К уровню 2023 г. расходы увеличиваются на 16%, а доходы — на 22%.

«Бюджет крайне напряженный. К нему очень много вопросов. Однако после вполне серьезного исследования ощущения, что все пропало, — нет. Хоть режьте, но нет, — считает президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессора ВШЭ Евгений Коган.

— В последнее время участились экспертные суждения, которые пророчат нам крах российского бюджета. Все ли так страшно? Посмотрим на цифры. Действительно, планы у Минфина серьезные. В 2024 г. министерство ожидает рост доходов на 20%, или на 6 трлн руб. Откуда возьмут столько денег?

Следите за руками:

+2,7 трлн руб. составит рост нефтегазовых доходов при прогнозе Минэка в $71 за баррель российской нефти и курсе доллара 90 руб.

Сразу отмечаем: базовый курс на год — 90 или чуть выше. Не 110 и не 120. А вот нефть — $71. Оптимистично. Сейчас в моменте, при всей жесткости, баррель стоит $68,5.

+1 трлн — рост налоговой базы. Экономика продолжит подъем, а значит, она принесет больше налогов.

Экономический рост по прогнозу Минэка заложен в размере на 2,3%, а инфляция на 4,5%. Она также позволяет принести больше доходов, но с ней повышается и цена расходов (министерство это учитывает).

Еще раз. Видим: Минэк ожидает роста экономики на 2,3%. На мой взгляд, при таких ставках ведомство демонстрирует излишний оптимизм. Но всякое может быть. И ожидания по инфляции находятся на уровне 4,5%. Если она упадет до этих значений, ЦБ уже к середине года должен нам очень бодро резать ставку и к концу года довести ее до 9% как максимум.

Станиславский. Ты где? Не верю!

+0,9 трлн — это деньги налогоплательщиков с Единого налогового счета (ЕНС). Фактически это кредит из будущих налогов.

+0,8 — это отсроченные платежи по страховым взносам. В прошлые годы разрешили заплатить потом. «Потом» наступает в 2024 году.

+0,5 — новые гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля.

+0,1 — повышение утилизационного сбора на автомобили.

Вот вроде и набрали плюс 6 трлн руб. Где-то повысили налоги, где-то ввели разовые меры. Ничего хорошего в увеличении налогов, конечно, нет. Это негативно для экономического развития. Пока в приведенных расчетах никакой бюджетной катастрофы я не вижу.

Но ведь мы с вами помним правило: если что-то может пойти не по плану, оно однозначно так и пойдет:

Нефть может быть дешевле, рост экономики ниже.

Но это вопрос одного, максимум двух-трех трлн руб. Эта сумма покрывается за счет ликвидной части ФНБ и займов.

Возможные новые санкции 100% будут.

Еще минус, допустим, триллион. Не больше.

Обвал мирового рынка нефти? Еще вычитаем триллион-два.

Значит самая катастрофическая ситуация — минус пять триллионов.

Добирать придется опять же из ФНБ и за счет займов. Такой значимый бюджетный дефицит приведет к ускорению инфляции и ослаблению рубля. Тогда новые жесткие санкции, слабая нефть и сильный дефицит могут дать курс 110–115 руб. за доллар. Но для этого много чего должно пойти не так. И даже в этом сценарии это не курс 130–150 руб., как обещают любители Армагеддона.

В общем, все, кто ждет дефолта бюджета, жесткой девальвации рубля для его пополнения и прочего, на мой взгляд, выдают желаемое за действительное. Чтобы в российском бюджете случился серьезный кризис в 2024 г., нужно что-нибудь помощнее, например, мировой кризис. Понятно, что может быть все. Но пока же — будет кризис, будем думать.

По мнению финансиста, сейчас пользуются успехом прогнозы, суть которых состоит в том, что «все пропало», что феномен последнего времени — рассказать, как все мы умрем, как нас ограбят — и сорвать хайп:

А что будет, если конца света не случится? Так и сказать — все отменилось, и, видимо, переносится на следующий год. И все ок. Аудитория ждет и все понимает, — отмечает Евгений Коган.

Текст подготовлен на основе постов Евгения Когана в телеграм-каналах bitkogan и «Евгений Коган. Личный блог».

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