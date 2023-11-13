Рекордные расходы с 2006 г. Власти на 48% поднимут траты на оборонку и армию в 2024 г.

Комиссия Госдумы считает, что в нынешней ситуации важно не только восполнить запасы вооружения для ведения СВО, но и увеличить численность российских войск.

В 2024 г. расходы на проект «Национальная оборона» составят 10,8 трлн руб., а на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» — 3,4 трлн руб. Таким образом, траты на защиту страны составят 14,2 трлн руб., пишут «Известия». При условии, что общие траты бюджета в 2024 г. запланированы на уровне 36,6 трлн руб., на оборонку власти готовы выделить 38,6%.

В документе комиссии Госдумы по рассмотрению расходов на оборону и безопасность, который подписан главами профильных комитетов, сказано:

В нынешней ситуации на повестку дня выходят вопросы не только восполнения запасов вооружения, расходование которых происходит в зоне проведения СВО, но и увеличения числа армии и вооружения в целях защиты вновь присоединенных к России территорий. Очевидно, что решение этих вопросов потребует продолжительного времени и дополнительного финансирования.

По сравнению с 2023 г. траты на оборонку и армию власти собираются поднять на 48%: 14,2 трлн против запланированных 9,6 трлн руб. в 2023 г.

Среди самых крупных статей расходов в 2024 г. — «Вооруженные силы РФ», на которые заложено 3,3 трлн руб., и «Другие вопросы в области нацобороны» с бюджетом 6,9 трлн руб.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая говорит, что запланированная на 2024 г. доля расходов — рекордная:

По крайней мере с 2006 г., когда доступна отчетность Минфина. Предыдущий максимум — 34,5% — был достигнут в 2016 г. В 2021 г. эта доля держалась на уровне менее 24%, а данные за 2022 г. не раскрывались. В целом же на оборону в 2024 г. планируется потратить 6% ВВП, — добавила Ольга Беленькая.

По словам эксперта, на фоне возросших геополитических угроз рост трат на армию и оборонную промышленность увеличивают многие крупные страны.

При этом эксперт добавляет, что отрасли, связанные с ОПК и безопасностью, сегодня требуют не только финансовых, но и трудовых ресурсов:

Производимая ими продукция не направляется на удовлетворение потребительского или инвестиционного спроса. Именно в обрабатывающей промышленности, ассоциируемой с ОПК, в этом году наиболее высокие темпы роста зарплат. Всё это вносит вклад в дисбаланс спроса и предложения, который способствует усилению инфляционного давления и вынуждает ЦБ проводить жесткую денежно-кредитную политику. То есть частный сектор экономики, не связанный с государством, несет издержки из-за роста цен, высоких процентных ставок и дефицита трудовых ресурсов, — объяснила она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что, несмотря на увеличение расходов на оборону, бюджет РФ нельзя назвать военным. Глава ведомства отмечал, что на социальные нужды заложено более 30% всех трат.

Если быть точным — 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке, — заявлял он.

Как рассказывал DK.RU, министр финансов ранее подчеркивал, что на 2024 г. спланирован «нормальный, здоровый бюджет». При этом правительство одобрило предложение Минфина сократить расходы в 2024 г. на 10%, или на 450 млрд руб., чтобы избежать дефицита. Добавим, что власти ожидают дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. в размере 1% ВВП.