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Глава Metro об уходе из России: «Не принимаем легкомысленных решений»

Глава Metro об уходе из России: «Не принимаем легкомысленных решений»
Иллюстрация: РИА Новости

Руководство компании внимательно следит за тем, какие решения принимает российское правительство относительно иностранного бизнеса, который покидает РФ.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Генеральный директор Metro Штеффен Гройбель на ежегодном собрании акционеров Metro заявил, что торговая сеть продолжит вести бизнес на территории России, поскольку это отвечает интересам немецкой компании и ее акционеров, пишет ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Штеффен Гройбель заявил, что совет директоров компании «не принимает легкомысленных решений и регулярно анализирует ситуацию»:

Решения российских властей, касающиеся передачи государству управления некоторыми иностранными компаниями в ответ на незаконную экспроприацию активов РФ за рубежом, укрепляют уверенность компании в том, что выполнение обязательств перед Россией отвечает интересам сети и ее акционеров, — сказал глава Metro.

Отметим, что Metro управляет сетью магазинов, основными рынками компании являются Германия, Франция, Россия, Италия, Казахстан и Турция. 

Несмотря на массовый исход иностранного бизнеса после фераля 2022 г., Metro не ушла с российского рынка. Компания отчиталась, что по итогам 2021-2022 финансового года продажи в России выросли на 22,3% в годовом выражении, до €2,9 млрд. Отметим, что еще одним крупным продуктовым ритейлером, который не стал покидать российский рынок, стала французская сеть «Ашан».

Как рассказывал DK.RU, ранее вице-премьер Андрей Белоусов направил в адрес главы кабмина Михаила Мишустина письмо, в котором отметил, что Минпромторг видит риски ухода с российского рынка таких иностранных торговых сетей как французские «Ашан» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.  

Из-за санкционного давления может появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, — говорили в правительстве.

Перечисленным торговым сетям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, они имеют собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей.

Автор: Екатерина Круглова
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