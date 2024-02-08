Глава Metro об уходе из России: «Не принимаем легкомысленных решений»

Руководство компании внимательно следит за тем, какие решения принимает российское правительство относительно иностранного бизнеса, который покидает РФ.

Генеральный директор Metro Штеффен Гройбель на ежегодном собрании акционеров Metro заявил, что торговая сеть продолжит вести бизнес на территории России, поскольку это отвечает интересам немецкой компании и ее акционеров, пишет ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Штеффен Гройбель заявил, что совет директоров компании «не принимает легкомысленных решений и регулярно анализирует ситуацию»:

Решения российских властей, касающиеся передачи государству управления некоторыми иностранными компаниями в ответ на незаконную экспроприацию активов РФ за рубежом, укрепляют уверенность компании в том, что выполнение обязательств перед Россией отвечает интересам сети и ее акционеров, — сказал глава Metro.

Отметим, что Metro управляет сетью магазинов, основными рынками компании являются Германия, Франция, Россия, Италия, Казахстан и Турция.

Несмотря на массовый исход иностранного бизнеса после фераля 2022 г., Metro не ушла с российского рынка. Компания отчиталась, что по итогам 2021-2022 финансового года продажи в России выросли на 22,3% в годовом выражении, до €2,9 млрд. Отметим, что еще одним крупным продуктовым ритейлером, который не стал покидать российский рынок, стала французская сеть «Ашан».

Как рассказывал DK.RU, ранее вице-премьер Андрей Белоусов направил в адрес главы кабмина Михаила Мишустина письмо, в котором отметил, что Минпромторг видит риски ухода с российского рынка таких иностранных торговых сетей как французские «Ашан» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.

Из-за санкционного давления может появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, — говорили в правительстве.

Перечисленным торговым сетям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, они имеют собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей.