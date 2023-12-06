Риски сохраняются. Гипермаркеты «Ашан», Globus и Metro могут уйти с российского рынка

Иностранным торговым сетям в России принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, в этих компаниях трудоустроено более 50 тыс. сотрудников различных специальностей.

Вице-премьер Андрей Белоусов направил в адрес главы кабмина Михаила Мишустина письмо, в котором отметил, что Минпромторг видит риски ухода с российского рынка таких иностранных торговых сетей как французские «Ашан» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros.

Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей, — говорится в документе.

В письме также отмечается, что перечисленным торговым сетям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, они имеют собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей.

Андрей Белоусов в своем письме напоминает, что сейчас закон о торговле запрещает ритейлерам бесконтрольный рост в субъектах: они не могут проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении.

Однако этот запрет сняли в июне 2023 г., когда из России ушла финская компания Prisma. Их приобрела отечественная X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»). Благодаря сделке удалось сохранить рабочие места сотрудников, доступность продуктов, — отметили в Минпромторге.

Поэтому Минпромторг предлагает на 2024 г. продлить действие изменений, позволив отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений.

Известно, что Михаил Мишустин уже поставил визу «согласен» под полученным письмом, а Минпромторгу и Минюсту поручили внести в кабмин проект соответствующего федерального закона.

При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с изданием отметил, что все продуктовые сети с иностранным участием продолжают вести бизнес в стране, «никто никуда не собирается уходить с прибыльного российского рынка»:

Однако на тот случай, если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний. Ведь мы ни при каких условиях не должны потерять ни одно рабочее место из имеющихся в стране и ни одну из работающих площадок.

В Metro заявили, что не планирует покидать российский рынок, сеть гипермаркетов «Глобус» также продолжает работу и намерена это делать в обычном режиме. В «Ашан» сообщили, что остаются на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации деятельности.

Ранее DK.RU рассказывал, что французские ритейлеры такие как Leroy Merlin и Decathlon покинули российский рынок. Как рассказывал DK.RU, в марте 2023 г. Leroy Merlin объявила о планах передать контроль над российским бизнесом местному руководству. Сделка должна была получить одобрение регуляторов РФ. Отмечалось, что продажа контроля позволит обеспечить деятельность компании в стране, а также сохранить рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Что касается Decathlon, то ее российский активы выкупила компания АРМ. Стоимость подразделения, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. В собственности у Decathlon в конце мая было 25 гипермаркетов и один склад. АРМ уже запустила новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport.