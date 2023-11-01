Decathlon запускает новую сеть спорттоваров в РФ

Компания, ставшая владельцем сети французских магазинов Decathlon, перезапускает сеть спортивных магазинов под новым названием Desport. Первые торговые объекты откроются в декабре.

Компания АРМ, которая приобрела российский бизнес ритейлера Decathlon, запускает новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport. Магазины откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров. Название новой сети происходит от старофранцузского слова desport, которое означает развлечение, игра — от него и произошло слово спорт во многих языках мира.

Предполагалось, что новое наименование для магазинов станет буквальным переводом слова Decathlon с древнегреческого — Десятиборье, также фигурировали такие варианты, как dec. и ДК.

Ранее DK.RU рассказывал, что 25 января Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Стоимость подразделения, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. В собственности у Decathlon в конце мая было 25 гипермаркетов и один склад. По данным «СПАРК-Интерфакс», еще 16 магазинов находились у российской «дочки» ритейлера «Октоблу» в аренде.

В результате французская сеть Decathlon продала свой бизнес в РФ владельцу франшизы Mango, российской компании ООО «АРМ». Новый владелец, по условиям договора, обязан открыть все 35 магазинов сети и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест. Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет.