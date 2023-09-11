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Decathlon возобновит работу в России до конца года. Adidas не может продать бизнес в РФ

Decathlon возобновит работу в России до конца года. Adidas не может продать бизнес в РФ
Иллюстрация: РИА новости

В Минпромторге рассказали, как продвигаются дела по продаже российских активов у спортивных ритейлеров. Французская сеть Decathlon ранее объявила о продаже бизнеса владельцу франшизы Мango в РФ.

#РИТЕЙЛ#КАМБЭК#НОВОСТИ

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу «России 24» заявил, что магазины сети Decathlon возобновят работу в России до конца 2023 г.:    

Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться.  

Как пишет «Коммерсант», Виктор Евтухов также заявил, что еще один спортивный ритейлер, который заявил об уходе с российского рынка — компания Adidas — не может найти покупателей на свой актив в России.  

Adidas пока не представил нам своего покупателя, — подытожил он.  

Ранее DK.RU рассказывал, что французская сеть Decathlon продаст свой бизнес в РФ владельцу франшизы Mango, российской компании ООО «АРМ». Новый владелец, по условиям договора, обязан открыть все 35 магазинов сети и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест.  

Что касается Adidas, то о конкретных переговорах с покупателями не сообщалось. Однако известно, что онлайн-ритейлер Lamoda анонсировал открытие офлайн-магазинов под собственным брендом на площадях закрывшихся магазинов Adidas, сообщал DK.RU.    

Добавим, что  крупнейший партнер Nike по франчайзинговой рознице в России — Inventive Retail Group — ранее начала открывать мультибрендовые магазины спортивных товаров под брендом Amazing Red. Торговые точки открываются на площадях бывших магазинов сети Puma.

Автор: Екатерина Тарханова
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