Decathlon возобновит работу в России до конца года. Adidas не может продать бизнес в РФ

В Минпромторге рассказали, как продвигаются дела по продаже российских активов у спортивных ритейлеров. Французская сеть Decathlon ранее объявила о продаже бизнеса владельцу франшизы Мango в РФ.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу «России 24» заявил, что магазины сети Decathlon возобновят работу в России до конца 2023 г.:

Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться.

Как пишет «Коммерсант», Виктор Евтухов также заявил, что еще один спортивный ритейлер, который заявил об уходе с российского рынка — компания Adidas — не может найти покупателей на свой актив в России.

Adidas пока не представил нам своего покупателя, — подытожил он.

Ранее DK.RU рассказывал, что французская сеть Decathlon продаст свой бизнес в РФ владельцу франшизы Mango, российской компании ООО «АРМ». Новый владелец, по условиям договора, обязан открыть все 35 магазинов сети и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест.

Что касается Adidas, то о конкретных переговорах с покупателями не сообщалось. Однако известно, что онлайн-ритейлер Lamoda анонсировал открытие офлайн-магазинов под собственным брендом на площадях закрывшихся магазинов Adidas, сообщал DK.RU.

Добавим, что крупнейший партнер Nike по франчайзинговой рознице в России — Inventive Retail Group — ранее начала открывать мультибрендовые магазины спортивных товаров под брендом Amazing Red. Торговые точки открываются на площадях бывших магазинов сети Puma.