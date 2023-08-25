Lamoda откроет магазины спортивной одежды на месте Adidas

За три года компания хочет открыть 300 магазинов в 20 городах, первые 50 торговых точек должны начать работу в 2023 г. В сети будут торговать ушедшими брендами Adidas, Puma, Reebok, Nike и др.

Онлайн-ритейлер Lamoda анонсировал открытие офлайн-магазинов под собственным брендом, пишет РБК. Сеть будет специализироваться на продаже спортивной одежды и обуви, уточнили в компании.

Lamoda планирует открыть 300 магазинов в ближайшие три года, первые 50 точек должны запустить до конца 2023 г.:

Компания ведет переговоры об аренде торговых площадей более чем в 20 городах России. Ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas, — рассказали в компании.

Представитель Lamoda уточнил, что ассортимент новой сети будет включать популярные модели от крупных международных брендов, локальных марок, а также азиатских производителей:

У маркетплейса в этом разделе представлено около 250 брендов, наиболее популярные из них — Adidas, Puma, Reebok, Nike и Vans.

Гендиректор Lamoda Максим Гришаков объяснил, почему в компании приняли решение развивать офлайн-направление:

За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь являются одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров, — сказал он.

Отметим, что российский бизнес весьма охотно занимает ниши и торговые площади ушедших с российского рынка брендов. Так, компания Inventive Retail Group (IRG) открыла мультибрендовую сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red, где торгует брендами Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics, рассказывал DK.RU. Также сеть Lady & Gentleman City запустила проект Just Clothes и планирует занять все площади ушедшего ритейлера Uniqlo. Gloria Jeans активно осваивает нишу ушедшей сети H&M.