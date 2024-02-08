Власти Германии рассматривают вопрос национализации активов «Роснефти»

В сентябре 2022 г. правительство Германии конфисковало у «Роснефти» две компании и передало их в доверительное управление Федеральному сетевому агентству. Теперь начались слушания по национализации.

Правительство Германии рассматривает возможность национализировать дочернюю компанию «Роснефти» Rosneft Deutschland, пишет Forbes со ссылкой на Reuters. Информацию подтверждают немецкие издания Deutsche Presse-Agentur и Handelsblatt.

В частности известно, что Министерство экономики Германии пригласило в начале февраля представителей российской компании «Роснефть» на слушания по национализации активов российской компании немецкими нефтяниками. Слушания уже прошли, но окончательное решение еще не принято.

Вопрос национализации касается компаний Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые в сентябре 2022 г. правительство Германии конфисковало у «Роснефти» и передало в доверительное управление Федеральному сетевому агентству на основании закона об энергетической безопасности.

Вместе с контролем над Rosneft Deutschland Федеральное сетевое агентство получило контроль над долями в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK, где «Роснефть» владеет 54% нефтеперерабатывающего завода (город Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

10 марта истекает решение о доверительном управлении, оно может быть продлено, как делалось раньше, однако немецкое правительство полагает, что регулярное продление управления на полгода не считается устойчивым решением в долгосрочной перспективе.

Мы на верном пути по Шведту и продолжим принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест и обеспечения поставок в Восточной Германии, — заявил Reuters представитель Минэкономики Германии Михаэль Келлнер.

Ранее DK.RU рассказывал, что, несмотря на санкции, компания «Роснефть» вошла в тройку самых прибыльных компаний в России. «Роснефть» заработала по итогам 2022 г. 813 млрд руб. и уступила по этому показателю только «Ямал СПГ» с прибылью 840,2 млрд руб. и лидеру рейтинга — «Газпрому», который получил по итогам 2022 г. чистую прибыль в размере 1,3 трлн руб.