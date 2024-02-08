Арбитражный суд Свердловской области арестовал акции и имущество завода

Решение принято по иску Генеральной прокуратуры РФ к «Компании Эталон». Она контролирует три предприятия, принадлежащие уральскому миллиардеру из списка Forbes и его супруге.

Генеральная прокуратура России подала иск к «Компании Эталон» (материнская компания промышленной группы ЧЭМК) и двум физлицам — Людмиле и Юрию Антиповым. Ведомство требует вернуть Российской Федерации имущество из «чужого незаконного владения».

Речь идет об акциях трех подконтрольных «Компании Эталон» предприятий: АО «Серовский завод ферросплавов» (53 461 350 акций), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (643 855 546 акций) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (65 800 539 обыкновенных и 1 371 700 привилегированных акций).

Арбитражный суд Свердловской области уже удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер и арестовал имущество Серовского завода ферросплавов. Арест распространяется на доли в уставных капиталах и ценные бумаги предприятия.

Эксперты считают дело «Компании Эталон» очередным примером «деприватизации».

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU об этом явлении:

Генпрокуратура обращается в арбитражный суд. Суть ее иска сводится к тому, что недавно они провели проверку и обнаружили, что приватизация предприятия прошла с существенными нарушениями, поэтому ее надо признать недействительной и вернуть актив в собственность государства. Подчеркну, речь идет о процедурах приватизации, имевших место 25–30 лет назад. И истцом выступает не прокуратура субъекта РФ, а Генеральная прокуратура РФ. В чем разница? Когда речь идет о текущих нарушениях закона и восстановлении законности в «обычном» порядке, истцом выступает прокуратура субъекта РФ. Предъявление иска Генпрокуратурой свидетельствует о важности спора для государства, его заинтересованности в соответствующем активе. Судьи по умолчанию исходят из того, что иск Генпрокуратуры должен быть удовлетворен.

Юрист отмечает: подобные иски начали массово инициироваться Генеральной прокуратурой и ФАС РФ два-три года назад. Первым заметным иском об оспаривании приватизации было дело «Башнефти» (2014–2015 гг.), в результате которого компания вернулась в госсобственность:

Можно предположить, что этим ведомствам поставлена задача по возвращению в госсобственность различных сырьевых активов — предприятий, которые занимаются добычей или переработкой сырья, используемого в оборонной промышленности, либо важного для обеспечения национальной безопасности (как власти ее понимают). Мы видим, что Генеральная прокуратура действует по одной схеме и регулярно предъявляет иски крупным сырьевым компаниям. Схожую задачу выполняет ФАС России, но основной упор сделан на Генпрокуратуру. На мой взгляд, это спланированная активность по возврату имущества в госсобственность.

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