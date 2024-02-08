ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России. Кто продолжит гонку?

95 тыс. из собранных Надеждиным подписей признаны действительными и достоверными и более 9 тыс. — бракованными. В итоге ЦИК отказал ему в участии в выборах президента. Осталось четыре кандидата.

Центризбирком России по итогам проверки подписей в поддержку Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента в марте 2024 г., решение было принято на заседании ЦИК 8 февраля.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 9147 подписей признаны недействительными, это свыше 15% выборки:

104 тысячи подписей поступило в ЦИК, 60 тысяч взяли для проверки во время случайной выборки. Представители Надеждина не присутствовали во время проверки, у них проснулся интерес только после предоставления протокола о недействительных подписях. … В итоге 3724 подписи избирателей связаны с недостаточно четкой, невнимательной работой штаба и их подготовкой при сдаче. Еще 4064 подписи недействительны по другим обстоятельствам. К сожалению, были поданы подписи 11 лиц, которые ушли из жизни, — сказала она.

В ЦИК добавили, что у Надеждина 95 587 действительных и достоверных подписей.

Борис Надеждин заявил, что собрал намного больше подписей, чем принес в ЦИК, и предложил отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля:

Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 г. — самое важное политическое решение в моей жизни. Тут стоят десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Я на втором месте после Путина, в опросах набираю двузначные цифры, а вы мне рассказываете про 11 умерших... Мое предложение. Я всегда выполняю российские законы. Давайте попытаемся общими усилиями соблюсти хотя бы формальную процедуру.

Однако Элла Памфилова отказалась переносить заседание на 10 февраля, она посчитала, что кандидат «манипулирует» данными, когда утверждает, что ЦИК не соблюдает установленные процедуры при рассмотрении его кандидатуры.

Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей, чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки. На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны, — подытожила она.

В ответ Надеждин сказал, что не имеет претензий к ЦИК, но пойдет оспаривать решение в Верховный суд. «Ожидаемое решение, никаких претензий к ЦИК нет, есть претензия к законодателям», — сказал Надеждин. В обращении к сторонникам он отметил:

Я прошу вас не опускать руки. Случилось то, во что многие не могли поверить: граждане почувствовали возможность перемен в России. Это вы простояли долгие очереди, чтобы заявить на весь мир: «Россия будет великой и свободной страной». И я представил каждого из вас сегодня в зале Центризбиркома. Я направил ЦИК возражения относительно выводов Рабочей группы о признании подписей недействительными.

Отметим, что на заседании ЦИК Элла Памфилова добавила, что по итогам нынешней президентской кампании Центризбирком предложит разрешить в будущем собирать подписи за кандидатов через «Госуслуги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение ЦИК об отказе в регистрации Надеждина кандидатом, сказал, что в собранных политиком подписях «было много огрехов».

Есть же определённые параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И то, что мы слышали сегодня от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях и недействительности большого количества подписей. То есть этот важный критерий не выполнен. Здесь нечего комментировать, ЦИК следует чётко тем правилам, которые установлены для кандидатов, — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Добавим, что ЦИК также отказал в участии в президентских выборах лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу.

По итогам заседания ЦИК стало известно, что в бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата в президенты: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

Ранее DK.RU рассказывал, что подмосковный депутат Борис Надеждин собрал более 200 тыс. подписей в 75 регионах, необходимых для регистрации кандидатом на выборах президента России. Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива». Своим сторонникам Надеждин обещал вернуть прямые выборы мэров, отменить повышение пенсионного возраста, решить острые вопросы внешней политики.