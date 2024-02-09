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Проблемы с цементом и рост цен на него анонсировали к летнему сезону

Проблемы с цементом и рост цен на него анонсировали к летнему сезону
Иллюстрация: РИА Новости

Сложившаяся ситуация с ростом тарифов РЖД, по мнению участников рынка, может привести к очередному всплеску цен на продукцию для строительства и проблемам с поставками в пиковый летний период.

#НОВОСТИ

АО РЖД объявило о дефиците вагонов, а значит, и к увеличению логистических затрат, что в перспективе скажется на строительной отрасли летнего сезона-2024, сообщает Коммерсантъ. Участники рынка бьют тревогу — дефицит вагонов уже привел к увеличению за год до 23% затрат на доставку цемента по железной дороге. В начале 2024 г. каждая из составляющих транспортных затрат выросла на 11%, для регионов со сложной логистикой — на 20% и более.

Заметнее всего показатель увеличился в Калининградской области — на 23%. В «Союзцементе» пояснили, что пока в России нет дефицита цемента, но существует проблема с его доставкой: производители загружены не более чем на 61%. По подсчетам организации, по железной дороге перевозится почти половина (более 40%) цемента.

Директор по логистике и закупкам «Цемроса» Денис Назаров одним из факторов роста затрат называет повышение тарифов РЖД, которые с декабря 2023 г. выросли на 10,75%. Стоимость перевозки в значительной мере формируется из аренды грузового вагона, терминальной обработки, доставки автотранспортом, стоимость которых не регулируется государством. В январе 2024 г., по данным РЖД, погрузка цемента выросла на 1,2% до 1,1 млн тонн, при сокращении других строительных грузов на 21,3%. К этому добавляются увеличение срока оборачиваемости вагонов и стоимость их предоставления.

По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в декабре 2023 г. аренда хоппера-цементовоза выросла на 41% год к году, до 2,05 тыс. руб. в сутки. В общей сложности в России 23,9 тыс. таких вагонов, из которых в 2023 г. в среднем было задействовано 23,1 тыс. единиц. Покупка нового парка нерентабельна: стоимость вагона 6,5–7 млн руб., окупить ее невозможно. Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина говорит также о нехватке локомотивов и бригад, несвоевременном принятии вагонов. Переход на автомобильные перевозки, по словам Михаила Бурмистрова, выходом для производителей не станет: их стоимость растет быстрее, чем железнодорожных.

Хуже всего в строительном сезоне-2024 придется рынку Калининградской области, по словам представителя «Цемроса», на цены также влияет рост транзитных ставок на перевозку цемента по территории Литвы. Квота на поставку цемента транзитом через эту страну на 2024 г. сокращена на 11,1%, до 212,4 тыс. тонн, добавляют в «Цемросе». Из-за профилактического ремонта железнодорожных паромов «Амбал» и «Балтийск» в первом квартале не будет перевозки цемента по линии Усть-Луга — Балтийск. Помимо транзита через Литву, продукция, как говорят в «Цемросе», перевозится через порт Санкт-Петербурга. Доставлять цемент на автомобилях в Калининград сейчас нельзя.

По прогнозам аналитиков, для регионов со сложной логистикой цемент в 2024 г. может подорожать на 10–15%, для остальных точек страны — в среднем на 3–5%.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев замечает, что последние годы все строительные материалы и комплектующие подорожали в среднем на 14–15%. В 2024 г. сопостовимый рост цен, вероятно, повторится.

С февраля 2022 г. производство стали в России терпит убытки. Отрасль одна из первых попала под западные санкции, а продажа в Азию оказалась убыточной. Все осложнил укрепившийся в мае курс рубля, рассказывал DK.RU. В конечном итоге это повлияло на рост цен на сталь и любых изделий из металлопроката.

Автор: Андрей Широков
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