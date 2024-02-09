В Екатеринбурге повысят арендную плату для владельцев киосков. При каких условиях?

Если гордума одобрит предложение мэрии, стоимость размещения киосков на участках в центральных районах города и в местах с хорошим трафиком будет выше.

Администрация Екатеринбурга разработала поправки в документ, регламентирующий условия размещения нестационарных торговых объектов. Документ внесен в городскую думу, его должны рассмотреть 20 февраля.

Как сообщил в ходе брифинга начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин, новый экономически обоснованный порядок начисления арендной платы решили разработать с учетом современных реалий рынка коммерческой недвижимости. Учитывался опыт других городов — в частности Челябинска, Омска, Ростова-на-Дону, Сыктывкара.

Администрация предлагает ввести два дополнительных коэффициента для определения стоимости аренды земельного участка под киоски.

Первый — территориальный коэффициент. Город условно разделен на пять зон, и стоимость аренды участка будет увеличиваться по мере приближения к центру города.

Второй коэффициент — это величина трафика. Аренда земельного участка рядом с участками с высокой проходимостью будет стоить предпринимателю дороже.

Некоторые нестационарные объекты вносят непомерно малую плату за размещение, которая не является ни справедливой, ни рыночной. Например, в городе есть киоски по продаже лотерейных билетов. Они вносят плату за размещение от 60 до 250 рублей в месяц. О какой справедливости тут можно говорить? — заявил Максим Чаплыгин.

Чиновник сообщил, что в случае, если гордума одобрит изменения, они вступят в силу с 1 сентября 2024 г. Коэффициенты буду вводиться при заключении новых договоров с арендаторами.

Всего в Екатеринбурге работает более 1,8 тыс. нестационарных торговых объектов. За прошлый год было выявлено более 500 незаконно размещенных киосков. Активная фаза из ликвидации началась весной, сообщал Justmedia.ru.

Как уже писал DK.RU, администрация Екатеринбурга взяла курс на зачистку города от ларьков несколько лет назад. Экс-мэр города Александр Высокинский ранее говорил, что такой вид бизнеса является криминализированным и не поддается контролю. Предприниматели тогда говорили, что их права ущемляют.