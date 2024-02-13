«Разобраться с "поди туда, не знаю куда" в жизни проще, чем кажется. Просто помолчите»

«Это то, что действует на мозг самым оглушающим и одновременно благотворным образом». Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP, о пользе тишины и местах, где ее искать.

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что…

Бессмыслица, казалось бы. Однако человеческий мозг — орган весьма хитросделанный, а «пути Господни неисповедимы». В том смысле, во-первых, что появился и сформировался наш мозг не без участия высших сил (что не отменяет эволюцию). Во-вторых, мы осознаем лишь ничтожно малую часть его деятельности, большая доля работы проходит без участия сознания, и, казалось бы, из ничего может вдруг сформироваться нечто вполне ясное и интересное. Не Поль Дирак с его теорией «кипящего» вакуума, конечно, но что-то в этом роде.

Размышлять над бессмысленными, «неправильными» вопросами — один из способов медитации, кстати. Существует известное буддийское упражнение для этого: пытаться представить себе «звук хлопка одной ладони». Надо будет попробовать, вдруг просветлею ненароком.

Но вернемся к фразе из сказки, с которой я начал повествование. С чего вдруг началась вся эта бурная мозговая деятельность? За неимением лука, чтобы пульнуть невесть куда стрелу, встретить там царевну-лягушку и далее по тексту, пришлось обходиться подручными средствами. Тем более, зимой в лесу с лягушками напряженка, да и целоваться с ними — занятие на любителя. Все было проще.

Приехал в очередной раз на строящуюся дачу в коттеджном поселке «Золотой камень» на Шарташе посмотреть, как идут дела со строительством дома, вышел из машины и… оглох. По крайней мере, так показалось — тишина оглушающая. Житель большого города в тишине не бывает почти никогда. Шум транспорта или хотя бы слабый звук течения воды в радиаторах отопления — что-нибудь, да все равно слышно.

А тут — бац! — и… ничего. Ведь что такое тишина? Это значит, ничего нет, в смысле звука. И вот это «ничего» с непривычки ощущается довольно сильно.

Странно, правда. На меня сильно подействовало… НИЧЕГО. Не то что бы я сразу в нирвану впал, конечно, но ощутимо, чтобы заметить.

А дальше «на автомате» включаются механизмы деятельности мозга, которые мы не контролируем, и в лучшем случае, имея теоретические познания, можем с интересом наблюдать. Сформировался фокус внимания — попал в систему отбора (есть специальная система в мозгу — SN — «система выявления значимости») — стало интересно — пошел мыслительный процесс. Или не пошел, даже если интересно.

Дело в том, что глубокое осмысление происходит в так называемой «дефолт-системе» мозга, деятельность которой мы не осознаем. Включает она лобные доли коры, часть лимбической системы (более древние подкорковые структуры) и теменную зону коры. В общем, большая часть мозга задействована. Однако есть нюанс, даже два.

Во-первых, или/или. Эта особенность работы мозга была обнаружена учеными случайно, во время наблюдения на томографе за мозгом добровольцев во время решения различных задач. Наибольшая активность была зафиксирована во время пауз между задачами, когда, казалось бы, мозг должен отдыхать. Работает или дефолт-система (думаем), или SN (которая работает в паре с CEN — центральной исполнительной сетью, которая активизируется, когда мы потребляем информацию).

Короче, если будут отвлекающие сигналы (звуки в частности) — мысль не заработает.

Писатель Марсель Пруст творил в кабинете, обитом пробковым деревом, — самой доступной на то время звукоизоляцией. Томас Манн требовал от домочадцев полной тишины, с 9 утра до полудня им запрещено было шуметь. Даже Франц Кафка, живший в доме с сестрами и ходивший на службу, дожидался, пока не наступит полная тишина. Обычно это случалось после полуночи — только тогда Кафка садился за работу.

Второй нюанс: чтобы дефолт-система выдала результат, требуется 23 минуты. Ой-е-е-е-ей! Многие ли из молодых людей способны не заглядывать в телефон дольше 23 минут? А без работы дефолт-системы мы утрачиваем дистальное видение — способность конструировать образ будущего.

Наша мотивация и наши цели обусловлены тем, насколько наш мозг способен конструировать образ будущего, насколько мы можем заглядывать вперед и думать о том, что нас ждет. Получается, если дефолт-система не работает, то дистальное видение (то есть возможность заглядывать вперед) у человека утрачивается. По сути, он не может сам себя мотивировать и ставить перед собой цели.

«Изменения в потреблении информации приводят к тому, что мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых», — говорит психолог Андрей Курпатов. Впрочем, «замнем для ясности», уж больно тема емкая. Вернемся к тишине.

Не новость, конечно, что шум губителен для здоровья. Жизнь в мегаполисе вызывает гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, бессонницу и, конечно, нарушения слуха. Зато тишина полезна для головного мозга, нервной системы и эмоционального состояния.

Даже успокаивающая музыка работает хуже. Более десяти лет назад несколько ученых (и к тому же музыкантов-любителей) заинтересовались влиянием музыки на психику. Участники исследования прослушали шесть двухминутных записей разных стилей с двухминутными перерывами между ними. Испытуемым измеряли частоту дыхания, кровяное давление и другие физиологические показатели. Ожидалось, что воздействие музыки на психику будет зависеть от темпа, ритма и мелодии, а также уровня музыкальной подготовки участников эксперимента и их собственных музыкальных предпочтений. Эти предположения подтвердились.

А вот главное открытие стало сюрпризом: самый сильный успокаивающий эффект вызывали две минуты тишины между прослушиванием музыкальных записей.

Позднее исследователи изучили воздействие различных звуков на мозг взрослых мышей. Подопытным давали слушать музыку, писк мышат и белый шум. Контрольная группа слушала тишину. Это исследование тоже удивительным образом продемонстрировало силу тишины: ни один из звуков не оказывал долгосрочного воздействия на мозг мышей. Но когда мыши наслаждались тишиной (по два часа в день) в гиппокампе — области мозга, отвечающей за эмоции и память, — формировались новые нейроны.

Ну, надеюсь, что с мышками на даче столкнуться не придется (на всякий случай есть песик и кот), а вот делать что-то плохое по отношению ко всяким белкам не советую — память у них, исходя из всего вышесказанного, хорошая.

Изящно круг замкнулся, кстати. Это проверочное действие — поверье есть такое у авиаконструкторов: если самолет красивый — летать будет хорошо. «Не знаю, что» — это, похоже, про проблемы с памятью. А насчет «не знаю, куда» — теперь вы знаете, где можно найти тишину, и, Бог даст, новые клетки гиппокампа и хорошую память.

А насчет работы мозга — шутки шутками, а вот тема для этой статьи взяла и придумалась… Из ничего.

Важный нюанс. Несмотря на все перипетии со льготной ипотекой, на ИЖС она действует на прежних условиях. До 1 июля 2024 г., по крайней мере.

Кроме того, у нас для вас целых два предложения: на другом берегу Шарташа мы строим ЖК «Гранит». Природное окружение там такое же, тишина тоже идет в комплекте.

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