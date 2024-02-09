Продавцы маркетплейсов жалуются на навязывания условий и ценовой контроль

Ранее ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за то, что тот заставлял отели подписывать договор о соблюдении паритета цен — отели обязаны были держать самые низкие цены на Booking.

Продавцы маркетплейсов просят главу ФАС Максима Шаскольского проверить используемый площадками «индекс цен» на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет «Коммерсант». Письмо от имени продавцов подготовил гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников.

Справка «Индекс цен» — это показатель, который рассчитывается исходя из стоимости данного товара на разных площадках. Индекс цен помогает оценить, насколько выгодно предложение в сравнении с конкурентами и другими площадками, и позволяет следить за ценами и вовремя корректировать их. На маркетплейсах покупатели видят выгодные предложения первыми в поисковой выдаче, а продавцы, предлагающие выгодную цену, получают продвижение в поиске и льготные тарифы на обслуживание. Например, на одной из площадок действует три типа «индекса цен»: выгодный — товар дешевле, чем у конкурентов. Умеренный — товар дороже на 1–5%. Невыгодный — товар дороже больше чем на 5%. Товары с выгодным индексом продвигаются на 7,5% чаще. Если продавать товар по невыгодному индексу, то он понижается в поисковой выдаче.

В обращении к главе ФАС сказано, что с помощью «индекса цен» маркетплейсы навязывают продавцам невыгодные условия по управлению продажами и координируют деятельность продавцов в части ценовой политики.

Один из продавцов рассказал, что маркетплейсы начали активно внедрять «индекс цен» в 2023 г., чтобы гарантировать лучшее предложение потребителям:

Индекс отображается в личном кабинете продавцов, но расчет показателя непрозрачен. Инструмент также ограничивает в установке более выгодных цен на собственном сайте, — отмечает собеседник.

В «Яндекс Маркете» настаивают, что «индекс цен» не влияет на место в поисковой выдаче, от цены товара место зависит на 18%, что меньше, чем влияние точного описания (27,5%) и предпочтений пользователей (25,5%). В Wildberries также утверждают, что «индекс цен» — лишь один из факторов ранжирования.

Руководитель практики антимонопольного регулирования Tomashevskaya & Partners Вадим Кузьмин напоминает, что ранее ФАС рассматривала похожие претензии в адрес сервиса бронирования отелей Booking.com. Как рассказывал DK.RU, cервис навязывал игрокам условия договора о соблюдении паритета цен: отели обязаны были гарантировать наименьшую стоимость проживания в номере при оформлении бронирования именно на сервисе. В результате на Booking.com был наложен штраф в 1,3 млрд руб..

Но маркетплейсы защищены от проверок ФАС, так как входят в реестр аккредитованных Минцифры IT-компаний, в отношении которых до конца 2024 г. исключен антимонопольный контроль, — говорит эксперт.

Ранее DK.RU рассказывал, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал, что правительство рассматривает законопроект, который введет для маркетплейсов предельную долю на рынке в размере 25%, а в случае ее превышения ограничит площадки в открытии новых пунктов выдачи.