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Продавцы маркетплейсов жалуются на навязывания условий и ценовой контроль

Продавцы маркетплейсов жалуются на навязывания условий и ценовой контроль
Иллюстрация: РИА Новости

Ранее ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд руб. за то, что тот заставлял отели подписывать договор о соблюдении паритета цен — отели обязаны были держать самые низкие цены на Booking.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Продавцы маркетплейсов просят главу ФАС Максима Шаскольского проверить используемый площадками «индекс цен» на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет «Коммерсант». Письмо от имени продавцов подготовил гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» (ЦНТ), член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников

Справка

 
«Индекс цен» — это показатель, который рассчитывается исходя из стоимости данного товара на разных площадках. Индекс цен помогает оценить, насколько выгодно предложение в сравнении с конкурентами и другими площадками, и позволяет следить за ценами и вовремя корректировать их. На маркетплейсах покупатели видят выгодные предложения первыми в поисковой выдаче, а продавцы, предлагающие выгодную цену, получают продвижение в поиске и льготные тарифы на обслуживание.
Например, на одной из площадок действует три типа «индекса цен»: выгодный — товар дешевле, чем у конкурентов. Умеренный — товар дороже на 1–5%. Невыгодный — товар дороже больше чем на 5%. Товары с выгодным индексом продвигаются на 7,5% чаще. Если продавать товар по невыгодному индексу, то он понижается в поисковой выдаче.
 

В обращении к главе ФАС сказано, что с помощью «индекса цен» маркетплейсы навязывают продавцам невыгодные условия по управлению продажами и координируют деятельность продавцов в части ценовой политики. 

Один из продавцов рассказал, что маркетплейсы начали активно внедрять «индекс цен» в 2023 г., чтобы гарантировать лучшее предложение потребителям:

Индекс отображается в личном кабинете продавцов, но расчет показателя непрозрачен. Инструмент также ограничивает в установке более выгодных цен на собственном сайте, — отмечает собеседник.

В «Яндекс Маркете» настаивают, что «индекс цен» не влияет на место в поисковой выдаче, от цены товара место зависит на 18%, что меньше, чем влияние точного описания (27,5%) и предпочтений пользователей (25,5%). В Wildberries также утверждают, что «индекс цен» — лишь один из факторов ранжирования. 

Руководитель практики антимонопольного регулирования Tomashevskaya & Partners Вадим Кузьмин напоминает, что ранее ФАС рассматривала похожие претензии в адрес сервиса бронирования отелей Booking.com. Как рассказывал DK.RU, cервис навязывал игрокам условия договора о соблюдении паритета цен: отели обязаны были гарантировать наименьшую стоимость проживания в номере при оформлении бронирования именно на сервисе. В результате на Booking.com был наложен штраф в 1,3 млрд руб..

Но маркетплейсы защищены от проверок ФАС, так как входят в реестр аккредитованных Минцифры IT-компаний, в отношении которых до конца 2024 г. исключен антимонопольный контроль, — говорит эксперт.

Ранее DK.RU рассказывал, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал, что правительство рассматривает законопроект, который введет для маркетплейсов предельную долю на рынке в размере 25%, а в случае ее превышения ограничит площадки в открытии новых пунктов выдачи.

Автор: Екатерина Круглова
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