Не больше 25%. Власти планируют ограничить долю маркетплейсов на рынке

На данный момент маркетплейсы не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в городах присутствия. Совфед предлагает регулировать отрасль по аналогии с торговыми сетями.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал, что правительство рассматривает законопроект, который введет для маркетплейсов предельную долю на рынке, а в случае ее превышения ограничит их в открытии новых пунктов выдачи, пишет Forbes.

Правило для маркетплейсов будет действовать по аналогии закона для торговых сетей, которым запрещено покупать или арендовать новые площади, если на ритейлера приходится от 25% товарооборота в регионе, городе, муниципальном районе или округе.

В настоящее время деятельность маркетплейсов не подпадает под законодательное ограничение приобретения, аренды дополнительной площади торговых объектов (рыночной доли). Однако, будучи по сути такими же хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, как и традиционные торговые сети, маркетплейсы получают конкурентные преимущества и не ограничены в открытии или аренде новых пунктов выдачи заказов в границах субъектов, — написал Андрей Кутепов в обращении на имя помощника президента России Максима Орешкина.

Минпромторг поддерживает инициативу Кутепова, в ведомстве отметили, что они выступают за усиление регулирования электронной торговли «с учетом бурного развития этого рынка, а также возросшего количества проблемных вопросов между маркетплейсами и их контрагентами». Однако там настаивают, что решения должны приниматься с привлечением бизнеса и профильных органов власти.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda и др.) Артем Соколов считает данную инициативу вредной:

Предложение экономически необоснованно, и будет иметь негативный эффект как для развития малого и среднего бизнеса, так и для покупателей. В регионах, где компании интернет-торговли открывают распределительные центры, начинает более активно развиваться местный бизнес — например, логистические службы или пункты выдачи.

По оценке АКИТ, в электронной торговле занято порядка 2 млн человек. В денежном выражении рынок маркетплейсов по итогам 2022 г. составлял 5,7 трлн руб., по итогам 2023 г. достиг 7,4 трлн руб.

Как рассказывал DK.RU, ранее ФАС признал доминирующее положение Wildberries и Ozon, на эти маркетплейсы приходится 80% рынка онлайн-торговли:

Само по себе доминирующее положение (в том числе доля рынка в сегменте интернет-торговли) не является нарушением. А вот злоупотребления господствующим положением — повод принять меры, — пояснили в ФАС.

Добавим, на данный момент правительство рассматривает законопроект об онлайн-торговле. В нем, например, предлагают найти альтернативу слову «маркетплейс» и закрепить за площадками ответственность при продаже некачественного товара.