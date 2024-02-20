Миллиарды: 200 в России вернули кэшбеком, 50 банки потратят на внедрение цифрового рубля

ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений, банкиры не хотят отвечать за утечки персональных данных, Трамп проштрафился в США, а в России инициируется точечное снижение налогообложения.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в банковской сфере Уральского региона — Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) — представляет дайджест финансовых новостей. Цифры, исследования, законотворчество, инициативы и интересные факты — по одной ссылке.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Банк России провел первое в 2024 г. заседание по ключевой ставке. До этого весь предыдущий год регулятор ее повышал — с 7,5 до 16% годовых.

Совет директоров Банка России 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. По итогам заседания опубликован среднесрочный прогноз. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 г.

Инициативы недели

• Перенаправить штрафы бизнеса на инвестиции

Минэкономразвития России работает над концепцией законопроекта, который разрешит компаниям, нарушившим требования надзорных органов, вместо уплаты штрафов инвестировать средства в исправления нарушений. Об этом рассказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Он объяснил: иногда проверки показывают, что для доведения промышленных объектов до нормативного состояния требуется много времени и ресурсов. «В таких случаях можно бесконечно приходить и штрафовать предприятия, но нарушения не устраняются, только растет количество штрафов», — добавил Херсонцев.

• «Охлаждать» заемщиков предложил Центробанк

Вопрос кредитного мошенничества должен стать основной задачей для регулятора и банков на этот год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге и предложила три меры для борьбы — ввод «периода охлаждения», усиление антифрод-процедур в банках и лимиты на внесение наличных.



Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подтвердил проблему. По данным Сбербанка, 30% из всех звонков злоумышленников банковским клиентам переходят в кредитное мошенничество. Кроме того, из 276 млрд руб., похищение которых «Сбер» смог предотвратить, около 100 млрд руб. составляли заемные средства. Зампред также рассказал, что Сбербанк уже самостоятельно ввел «период охлаждения» на выдачу кредитов и использует его в тех случаях, где уверен, что кредит оформляется под воздействием мошенников. По словам Кузнецова, 24 часов достаточно, чтобы жертва поняла, что ее «развели».

• «Тинькофф» резервирует домены для будущего НПФ

Банк «Тинькофф» в феврале 2024 г., по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировал сразу четыре домена с упоминанием сочетания НПФ (негосударственный пенсионный фонд): tinkoff-npf.ru, npf-tinkoff.ru, tinkoffnpf.ru и npftinkoff.ru. В настоящее время в России действует 37 НПФ, в т.ч. Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие» и «Газпромбанка». • Налоговый вычет до 400 тыс. руб. хотят ввести для ПДС Правительство РФ одобрило поправки о налоговом вычете по НДФЛ до 400 тыс. руб. в год для программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщается на сайте Минфина. «Положения Налогового кодекса синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений», — уточнили в министерстве. Отметим, что ПДС заработала в России с 1 января 2024 г. Это новый сберегательный инструмент, с помощью которого можно сформировать подушку финансовой безопасности на случай особых жизненных ситуаций либо получать пассивный доход в будущем. Если поправки примут, налоговые вычеты распространятся на доходы по договорам, заключенным с начала 2024 г. • Банкиры выступили против оборотных штрафов Национальный совет финансового рынка (НСФР) вместе с финансовыми организациями выступил против оборотных штрафов до 500 млн руб. за утечки персональных данных клиентов, предусмотренных законопроектом, который Госдума РФ приняла в первом чтении 23 января. Банки предложили вместо этого установить фиксированные штрафы в размере от 15 до 30 млн руб. в зависимости от категории данных. Кроме того, банки призвали вводить ответственность только в том случае, если утечка произошла из-за нарушений требований информационной безопасности. В НСФР считают, что столь значительные штрафы вряд ли сподвигнут компании инвестировать в информационную безопасность. Параллельно рассматривается введение наказания для топ-менеджеров банков за неоднократные утечки данных. Эти меры также могут коснуться руководителей пенсионных фондов, микрофинансовых и страховых организаций. Если менеджер допускал нарушения требований по информационной защите, которые привели к утечкам, ему могут запретить занимать должность на 10 лет. • Отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. попытаются во второй раз В Госдуму повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. Напомним, что в сентябре 2023 г. первая редакция была отклонена Правительством РФ. Мы учтем замечание правительства, в ближайшее время доработаем наш законопроект. Освобождение от налогов тех, чьи доходы 30 тыс. руб. в месяц и меньше, даст возможность сохранить людям дополнительные «живые деньги», направить их на питание, медицину, досуг для детей, — пояснил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. В настоящее время базовая ставка НДФЛ в России составляет 13%. УБРиР открыл новый флагманский офис в Екатеринбурге Новое отделение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) заработало в бизнес-центре «Саммит» по адресу Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51. Торжественное открытие посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Отделение площадью 445 кв. м расположено на первом этаже здания и оборудовано двумя входами, которые позволяют клиентам заходить в банк как непосредственно с улицы 8 Марта, так и из торговой галереи бизнес-центра. В интерьере использованы современные дизайнерские материалы и технологические решения, в том числе шумопоглощающие панели и перегородки, LED-экраны. Фасадная вывеска выполнена в виде медиаэкрана. В офисе представлен весь спектр услуг для физических лиц: оформление вкладов и кредитов, платежные операции, выдача карт. Выделена специальная зона для проведения ипотечных сделок. Офис оснащен депозитарным хранилищем с индивидуальными ячейками, где клиенты имеют возможность хранить ценности и документы. В отделении расположены четыре современных банкомата с функцией ресайклинга банкнот. В новом офисе осуществляется и обслуживание юридических лиц по всем направлениям, включая открытие расчетных счетов, оформление депозитов и кредитных сделок. Также внутри офиса организован отдел премиального обслуживания. Впервые в УБРиР работа с клиентами VIP-сегмента выделена в особое направление деятельности. Отдел оборудован своей переговорной комнатой и кассой. Фото: Алексей Орлов (слева) и Алексей Долгов Мы рассчитываем, что наше новое флагманское отделение станет центром притяжения клиентов всех категорий и «лицом» банка. Мы тщательно готовили новый дополнительный офис, получивший название «Саммит», к открытию и технически, и организационно: здесь самые современные дизайнерские и ИТ-решения, лучшие менеджеры по работе с клиентами. Особо отмечу, что впервые именно на базе этого отделения банк внедряет формат VIP-обслуживания для состоятельных клиентов. Для них будет сформировано специальное продуктовое предложение, — рассказал президент УБРиР Алексей Долгов.

Сервис «Старт бизнеса онлайн» будет экономить время

С 1 марта 2024 г. в рамках одной комплексной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы России (ФНС) и открыть счет в банке.

Сервис «Старт бизнеса онлайн» будет реализован в режиме эксперимента, который начнется 1 марта 2024 г. и продлится до 1 марта 2025 г. Он проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр биометрических технологий».

Участие в эксперименте добровольное. Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

Сервис будет доступен в электронном сервисе ФНС или в приложении банка−участника эксперимента.

За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько кликов, — отметил вице-премьер, руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Проведение эксперимента позволит оценить удобство использования сервиса физическими, юридическими лицами и ИП, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития бизнеса, для их последующего включения в состав сервиса «Старт бизнеса онлайн».

Отметим, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в феврале обновил сервис для предпринимателей «Бизнес-юрист». Клиенты банка могут получать по подписке (от 750 руб. в месяц) услуги комплексного правового сопровождения предпринимательской деятельности: помощь в подготовке документов, персональные консультации, аудит сайта и другие. Предпринимателю помогут оформить лицензию на выбранный вид деятельности и получить субсидию на развитие, научат правильно реагировать на претензии потребителей и пользоваться льготами по налогообложению, обезопасят при подписании договора и при трудоустройстве иностранных работников.

УБРиР постоянно расширяет линейку нефинансовых сервисов. Мы добавляем тот функционал, который наиболее востребован у малого и среднего бизнеса. Сервис «Бизнес-юрист» появился у нас относительно давно, и сейчас в партнерстве с крупной юридической компанией мы представляем его обновленную версию. По сути, он позволяет вести предпринимательскую деятельность без штатного юриста. А если вашей компании необходим юрист, то наш сервис снимет с него рутинные задачи, поможет ему в узкоспециальных вопросах, а собственнику бизнеса предоставит второе, независимое, мнение, — отметил директор департамента корпоративного бизнеса Альберт Сынгизов.

На внедрение цифрового рубля банки потратят от 200 млн руб.

Расходы одной кредитной организации на внедрение цифрового рубля в среднем составят 200-300 млн руб., говорится в исследовании компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России).

В сентябре 2023 г. директор по изменениям, инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова на международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР) раскрыла затраты на внедрение цифрового рубля (в т.ч. на построение информационной безопасности и построение шлюза с ЦБ) — 150 млн руб. за два года. Для банков большего размера эта цифра может увеличиться в несколько раз. Кроме Росбанка, в пилотной группе тестирования операций с реальными цифровыми рублями на тот момент находилось еще 12 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк (ТКБ), МТС-банк и «Киви банк». В 2024 г. планируется подключение еще 17 кредитных организаций и нескольких тысяч физических и юридических лиц. Введение цифрового рубля в широкий оборот начнется постепенно с 2025 г.

Для некоторых кредитных организаций затраты на внедрение цифрового рубля могут стать весомыми, особенно если ранее банк не инвестировал значимых средств в аналогичные технологические проекты и экспертизу.

Всего расходы банковской отрасли могут составить 30-50 млрд руб. Сюда входят затраты на кибербезопасность, новое оборудование и программное обеспечение, а также на новые бизнес-сценарии и кадры. Экономический эффект от внедрения цифрового рубля для кредитных организаций оценивается в пределах от 17 млрд до 61 млрд руб. в год в зависимости от того, как будет складываться сотрудничество ЦБ, банков и бизнеса в сфере внедрения и распространения цифрового рубля.

Россиянам хотят ограничить покупки в рассрочку

​Банк России рассматривает возможность ограничить сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now pay later — «покупай сейчас, плати потом»).

BNPL-сервисы позволяют оплачивать покупки в интернет-магазинах частями. При оформлении заказа потребитель платит, например, 25% от стоимости покупки, а остальная сумма потом списывается с его карты равными платежами с определенной периодичностью. Для оформления рассрочки кредитный договор не требуется. Подобные сервисы появились в России в 2021 г., сейчас они есть у «Тинькофф», «Яндекса», Сбербанка, Альфа-Банка, Совкомбанка и др.

Планируется, что поправки к законодательству будут разработаны уже к 1 июня 2024 г. Согласно изменениям, рынок рассрочки будет работать по двум моделям — платной и бесплатной.

89% россиян предпочитают расплачиваться банковской картой

В рейтинге наиболее распространенных способов оплаты среди россиян лидирует банковская карта. Хотя бы иногда ею расплачиваются 89% опрошенных, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно отметить, что среди молодежи и жителей городов-миллионников процент тех, кто расплачивается картой, достигает 99% и 94% соответственно. 66% признались, что прибегают к оплате наличными, 57% совершают платежи через приложение или на сайте банка, а 55% — на сайте продавца.

Важными россияне называют такие функции (удобства) дистанционных онлайн-сервисов оплаты, как отсутствие необходимости вводить реквизиты получателя (87%) и моментальное поступление платежа (90%). Заявили об обратном (такие удобства скорее и совсем не важны) 11% и 9% соответственно.

Кибермошенники в 2023 г. больше обманывали женщин

В 2023 г. жертвой мошенников в России чаще всего становилась работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе.

Портрет жертвы Банк России составил по результатам опроса, участие в котором приняли более 395 тыс. чел. Если в 2022 г. перевес в сторону мужчин был незначительным (0,8 п.п.), то в 2023 г. доля женщин среди пострадавших от кибермошенников оказалась существенно (на 11 п.п.) выше доли мужчин и составила 55,5%.

В прошлом году стало больше людей, которые столкнулись с киберпреступниками, при этом пострадал каждый десятый. Как правило, сумма потери была менее 20 тыс. руб. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги. Примерно треть пострадавших от мошеннических действий по факту хищения денег обращались с заявлением в свой банк.

Из ответов респондентов следует, что наиболее распространенной формой обмана остается телефонное мошенничество (звонок и СМС-сообщение). При этом увеличилось число мошеннических случаев с использованием мессенджеров.

Мировой долговой кризис продлится минимум 10 лет

Мир сталкивается с долговым кризисом, который продлится в течение следующих десяти лет, такое мнение высказал авторитетный американский экономист Артур Лаффер, президент консалтинговой компании по инвестициям и благосостоянию Laffer Tengler Investments.

По его словам, в сентябре прошлого года глобальные заимствования уже достигли рекордной отметки в $307,4 трлн. Как в странах с высоким уровнем дохода, так и в развивающихся странах наблюдается существенный рост задолженности, которая выросла на $100 трлн по сравнению с данными десятилетней давности, и отчасти это связано с высокими процентными ставками. Для сравнения: среднее соотношение долга к ВВП составляло 110% в 2012 г. для стран с развитой экономикой и 35% для стран с развивающейся экономикой, к 2023 г. мировой долг вырос до 334% глобального ВПП.

Я предсказываю, что следующие 10 лет станут десятилетием долга. Долг во всем мире достигает апогея. Это не закончится хорошо, — подчеркнул Лаффер.

Цифры недели

0,5 грамма на душу населения составил спрос на золото в России по итогам 2023 г. по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Последний раз аналогичный показатель отмечался в 2014 г., он составлял 0,52 грамма на человека. Лидерами по спросу на золото в мире являются Гонконг (5,12 грамма на душу населения), ОАЭ (5,07 грамма) и Швейцария (4,06 грамма). В последнем отчете WGC оценивает рост добычи золота в России в 2023 г. в 2% к 2022 г., что составляет 330,7 тонн, однако абсолютной цифры в отчете не приводит. Напомним, что в 2022 г. был введен запрет на импорт российского золота.

12,8% составил рост стоимости свидания в День влюбленных в Екатеринбурге в 2024 г. по сравнению с предыдущим годом (6168 руб. и 5469 руб. соответственно). Дороже всего отпраздновать 14 февраля обошлось жителям Москвы (9185 руб.), Санкт-Петербурга (7206 руб.) и Уфы (6607 руб). В расчете индекса Tinkoff Romantic Index учитываются траты россиян на среднестатистическое свидание: ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино, цветы и две поездки на такси. За последние пять лет индекс вырос на 42%. Меньше всего индекс за год вырос в Ростове-на-Дону и Волгограде (4% и 6% соответственно). Наименее затратно можно было отпраздновать в Перми — стоимость среднестатистического свидания составила 4919 руб.

56% заявок россиян на необеспеченные ссуды (потребительские кредиты) отклонили банки в ноябре и декабре 2023 г. Такая тенденция связана с тем, что в IV квартале вступили в силу новые макропруденциальные ограничения Центробанка — с октября ЦБ РФ установил лимит по выдаче потребзаймов для клиентов с долговой нагрузкой 50–80%.

5735 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка выявил ЦБ РФ в 2023 г.

124 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса действуют в Екатеринбурге по состоянию на 1 января 2024 г. Наибольшее количество предприятий представлено в сфере торговли — почти 36%, предприятий, представляющих профессиональное, научное, техническое направление и строительство — 10%, обрабатывающих производств — 7%. Налоговые поступления от деятельности МСБ в местный бюджет за прошлый год составили более 13 млрд руб. (на 8% больше, чем в 2022 г.)

Напомним, что предприниматели, оплачивающие услуги логистического оператора «Деловые Линии» корпоративной картой УБРиР, каждый месяц получают повышенный кешбэк 25%. Акция продлится до 30 июня 2024 г. Одновременно клиенты УБРиР могут воспользоваться промокодом UBRR24 (действует до 31 мая 2024 г.) при оформлении на сайте и получить скидку 25% при первой отправке груза компанией «Деловые Линии».

6,3 млрд руб. долгов россиян списано по процедуре внесудебного банкротства за 2021-2023 гг. Как сообщил РБК со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова, всего несостоятельными за три прошлых года признали 18 тыс. граждан. По состоянию на ноябрь 2023 г. по данным Объединенного кредитного бюро потенциальное банкротство грозило 9,79 млн чел. или 20% заемщикам банков и МФО.

68,7 млрд в долларовом эквиваленте на 1 января 2024 г. по сообщению ЦБ РФ достиг объем средств в юанях населения и бизнеса на счетах в российских банках.

85% покупок в США совершают женщины, примерно 40% работающих американок зарабатывают больше своих мужей. По данным исследования агентства Girlpower Marketing, несмотря на представления рекламодателей, именно женщины в более чем 60% случаев приобретают традиционно считающиеся «мужскими» товары, в т.ч. недвижимость, автомобили, электронику и бытовую технику. Женщины совершают 93% покупок продуктов питания, более 80% — медицинских услуг, а среднестатистический американский путешественник — это не 28-летний мужчина, а 47-летняя женщина, которая носит одежду 12-го размера (российский 50-52).

200 млрд руб. кэшбека выплатили россиянам суммарно крупные банки в 2023 г. Больше всего клиентам вернул «Тинькофф» — 83 млрд руб., сообщают «Ведомости». Клиенты ВТБ получили 24,3 млрд начислений в бонусах и рублях, «Совкомбанк» выдал более 3,5 млрд руб. баллами. Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 млрд бонусов по программе «Сберспасибо» (пересчет бонусов в рубли затруднителен, т.к. курс обмена находится в диапазоне 0,5−0,8 руб. за 1 бонус). Отметим, что Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам из Екатеринбурга оплачивать счета за услуги ЖКХ в мобильном приложении на платформе Android, а при наличии карты My Life или «Уралочка» — вернуть 5% рублями от суммы платежа.

$454 млн в виде штраф ($355 млн) и процентов по делу о мошенничестве в бизнесе в Нью-Йорке обязан выплатить Дональд Трамп после того, как судья Верховного суда Манхэттена Артур Энгорон установил, что Трамп, его компания и другие лица обманным путем раздули активы на $2,2 млрд, чтобы увеличить его собственный капитал и получить финансовые льготы. С 16 февраля 2024 г. Трампу и двум его сыновьям на три года запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк и подавать заявки на кредиты в любое зарегистрированное в штате финансовое учреждение.

171 041,0 млрд руб. — номинальный объем ВВП в 2023 г., его рост составил 3,6% — такова первая оценка Росстата. Рост физического объема ВВП сложился за счет увеличения внутреннего конечного спроса при сокращении чистого экспорта. По данным Федеральной таможенной службы совокупный экспорт товаров из РФ в 2023 г. $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 г. ($592,5 млрд). Минпромторг РФ отметил, что общий объем несырьевого неэнергетического экспорта из России сократился на 23% с $190,4 млрд в 2022 г. до $146,3 млрд в 2023 г.

Анекдот недели

— Семен Маркович, если бы у вас был миллион, на что бы вы его потратили?

— А почему тратить, почему сразу тратить?!

Фото https://unsplash.com, Игорь Черепанов.

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