ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж. Заведены уголовные дела

Утверждается, что с марта 2022 г. по июнь 2023 г. из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 самолетов и вертолетов. 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей.

ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, пишут «Известия». Обыски проходили в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Выемка документов производилась в кабинетах и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

По итогам проверки Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий.

Обыски были связаны с подозрениями в незаконном выводе за рубеж воздушных судов. Утверждается, что с марта 2022 г. по июнь 2023 г. из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 самолетов и вертолетов. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж, восемь из них были реализованы в недружественные страны.

Источник газеты в Минтрансе уточнил, что сотрудники Росавиации выводили борта из госреестра без полного комплекта документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России.

В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов, — рассказали источники.

При этом один самолет Ил-76 и три вертолета Ми-8, которые Росавиация вывела из-под российской юрисдикции, принимали участие в СВО на стороне Украины.

Бывший военный пилот и экс-замминистра гражданской авиации Олег Смирнов рассказывает, что Ил-76 имеет стратегическое значение во время вооруженных конфликтов и удивлен, что на данный момент нет запрета на продажу таких бортов:

Его можно быстро переоборудовать под переброску огромного количества грузов военного назначения и сотен солдат. Продажу такого вида транспорта, способного быстро совершать доставки в любую точку земного шара вооружения и солдат, конечно, надо ограничить, если этого еще не сделано.

Собеседники издания указывают, что именно эта ситуация послужила причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 г. Не исключено, что что он также может стать одним из фигурантов этого уголовного дела.

Как рассказывал DK.RU, отставка Нерадько активно обсуждалась в профессиональной среде. Эксперты утверждали, что главные ошибки Нерадько носили стратегический характер.

Он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране. Для этого нужно было дорабатывать Федеральные авиационные правила в части 21, — говорили они.

После отставки Александр Нерадько устроился в «Норникель» на должность советника президента. Однако в начале февраля 2024 г. его уволили по причине конфликта интересов.