Михаил Мишустин уволил главу Росавиации

За время работы Нерадько на посту главы Росавиации было сделано много положительного. В частности, при нем проходила модернизация отрасли, развитие инфраструктуры воздушного транспорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 г. До назначения на этот пост он был первым замминистра транспорта, руководил Федеральной аэронавигационной службой и Ространснадзором.

На должности главы Росавиации Нерадько заменил его заместитель Дмитрий Ядров. Дмитрий Ядров работает в Росавиации с 2019 г. Он координировал деятельность структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.

«Отставка Нерадько активно обсуждалась в последние месяцы», – утверждает источник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний. Его уход обсуждается уже лет десять, но за минувший год Нерадько не сделал ничего такого, что резко изменило бы положение отрасли в худшую сторону, парировал собеседник из крупного российского аэропорта.

Третий источник в российской авиакомпании считает, что главные ошибки Нерадько носили стратегический характер.

Он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране. Для этого нужно было дорабатывать Федеральные авиационные правила в части 21, — отмечает он.

Приоритетами в работе Ядрова станут «поддержание летной годности парка воздушных судов, сертификация авиационной техники отечественного производства, развитие беспилотной авиации, цифровизация информационных систем Росавиации», заявили в пресс-службе Министерства.

Назначение Дмитрия Ядрова на должность руководителя ФАВТ даст новый импульс развитию гражданской авиации России, полагает гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает назначение Дмитрия Ядрова на должность главы Росавиации логичным. «Он занимался темой беспилотной авиации, которая активно развивается в последние годы и сегодня остается одной из ключевых для ведомства. Он хорошо понимает, как нужно развивать инфраструктуру и как должна работать система в целом. Кроме того, он — один из ведущих профессионалов в области организации воздушного движения с большим практическим опытом работы», — говорит эксперт.