Надо бороться за мигрантов. Число желающих переехать в Россию сокращается с каждым годом

С 2006 г. в России действует программа, по которой в РФ могут вернуться люди, оказавшиеся за пределами страны после распада СССР. За 18 лет желающих оказалось немного.

Программа добровольного переселения соотечественников в Россию показала в 2023 г. самые скромные результаты за десять лет, пишет Коммерсант. Согласно статистике МВД, заявку на участие подали 63,6 тыс. человек, а в Россию приехало лишь 45,1 тыс. В 2021 г. было подано 113,1 тыс. заявлений, а на учет встали 78,5 тыс. человек.

Программа добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, начала действовать в 2006 г. По ней вернуться в Россию могут люди, которые оказались за пределами РФ после распада СССР. С октября 2023 г. для этого нужно обязательно владеть русским языком.

В 2023 г. первое место по числу приехавших в Россию участников программы было у граждан Таджикистана — на них пришлось 30% все участников программы переселенцев, или 14,1 тыс. человек. Второе место — у граждан Казахстана (9,4 тыс.), третье — у граждан Армении (7,5 тыс.).

Издание обращает особое внимание на соотношение количества участников программы, которые встали на учет, и тех, кто доехал до России. Так, в 2021 г. в страну приехало 83,8% человек, которые подали заявку на участие в программе. В 2023 г. в Россию приехало только 47,3% из подавших заявку.

Это значит, что люди все чаще меняют свое решение и в итоге не переезжают в Россию. Это обусловлено политической, социальной и экономической ситуацией в РФ, — говорит источник издания.

Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин видит «очевидное влияние СВО» на востребованность программы, но отмечает, что программа переселения изначально была обречена на неуспех:

Сама идея была правильная, но к ней был применен технократический подход. Изначально власти ввели множество ограничений для участия в программе — по возрасту, семейному положению, по регионам, в которые можно вернуться, тем самым зарубив ее на корню. В итоге за первые 12 лет было переселено порядка всего лишь 800 тыс. человек.

Между тем директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова рассказала в интервью РБК, что все-таки интерес к России со стороны переселенцев, хоть и небольшой, но есть:

До 2022 г., надо честно признать, интерес к программе переселения среди соотечественников, живущих в странах Европы, был низкий. Сейчас фиксируется рост интереса, однако в общей статистике число таких переселенцев пока остается очень небольшим. Но вообще востребованность России, интерес к России — он есть.

Марина Храмова уверена, что России нужно бороться за мигрантов и привлекать их различными программами поддержки:

Одну из определяющих ролей в снижении миграционного потока сыграла волатильность рубля: если раньше приехавший на заработки мигрант мог перечислить, условно говоря, $300 на родину, теперь он в рамках нынешнего курса может перевести только $200. И плюс, конечно, сложности с самими переводами тоже повлияли. Кроме того, мигранты из СНГ все чаще интересуются европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства — узбеки в этот процесс активно вовлечены. Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран. С этой точки зрения России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например, в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается.

Ранее DK.RU рассказывал, что кадровые агентства в России столкнулись с ростом спроса бизнеса на работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Компании все чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. О планах привлечь какое-то количество индийцев сообщал, например, один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит».