Завезем рабов из Индии? Кадровые агентства предлагают нестандартные решения

Самый удобный рабочий — тот, кто не сможет от тебя убежать. Кадровые агентства на фоне кадрового голода и дефицита мигрантов предлагают возить в контейнерах чернорабочих азиатов.

Кадровые агенства в России столкнулись с ростом спроса бизнеса на работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Как сообщил Коммерсантъ со ссылкой на опрос кадровых агентств, компании все чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. Некоторые компании химической промышленности и агропромышленного комплекса вынуждены идти на нестандартные решения и привлекать на работу мигрантов из Индии и Пакистана, рассказала директор рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольга Тонких:

Ситуация с нехваткой работников в производственном секторе усугубилась, он и так с трудом конкурировал за кадры с ритейлом и е-коммерцией. Речь идет о рабочих без квалификации: упаковщиках, сборщиках тары, операторах производственных линий.

О планах привлечь какое-то количество индийцев сообщал один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит». Причиной стала нехватка рабочих рук на фоне СВО. Но из-за сложностей с наймом россиян в 2023 г. снизился и приток работников из стран СНГ. Так, общее число работавших в РФ иностранцев в 2023 г. сократилось по сравнению с 2022-м и вряд ли превышало 3,5 млн человек при стандартных 4,5 млн человек до пандемии. Снижение интереса к России легко объяснимо и ослаблением рубля. Роль играют и опасения иностранцев отправиться в итоге в зону военной операции. Приток работников из стран дальнего зарубежья также снижается — если в 2016 – 2019 гг. в РФ ежегодно приезжали работать примерно 120 – 130 тыс. человек, то в прошлом году их было всего 114 тыс.

С учетом нехватки кадров и прироста зарплат многие компании готовы работать с трудовыми мигрантами без знания русского языка, рассказал основатель консалтинговой компании Support Partners Константин Борисов:

Сейчас у нас, например, есть заказ на наем в Индии 50 – 70 операторов самосвалов. Нам поступил запрос даже на сотрудников из Северной Кореи.

В среднем работники из Индии стоят столько же, сколько и россияне, плюс есть расходы на их перевозку и оформление документов. «Но в долгосрочной перспективе это все равно выгодно, потому что без знания русского языка они вряд ли могут получить на рынке труда «контроффер» и быстро перейти к другому работодателю. Россияне и мигранты со знанием русского языка сейчас постоянно меняют одну компанию на другую из-за более высокой зарплаты»,— сетуют предприниматели.

Константин Борисов отмечает сложности в обеспечении таких работников необходимыми документами:

Мы сейчас пытаемся понять, как подтвердить в РФ, например, индийские водительские права. Отдельная проблема — большие бюрократические сложности при выдаче индийцам загранпаспортов. Трудности с документами есть и на стороне РФ — трудовые мигранты из дальнего зарубежья могут приезжать только по квоте, которую формирует Минтруд по заявкам работодателей (на 2024 год она составляет 156 тыс. человек, на 32 тыс. больше, чем в 2023-м). Но получить квоту — отдельная головная боль, по нашим прогнозам, до приезда иностранцев пройдет примерно девять месяцев

По словам собственника одной из российских компаний, заинтересованных в работниках из Индии, если процедуры оформления не будут упрощены, многие работодатели станут завозить их нелегально. «К нам уже приходили компании, которые ежегодно привозят несколько тысяч людей из Бангладеш в Казахстан — без документов, в контейнере, — и предлагали распространить свои услуги и на РФ»,— говорит он.

Пока работодатели уверены в том, что смогут предложить соискателям из Индии хорошо оплачиваемые вакансии, но вскоре Россия здесь будет конкурировать с более богатыми странами. Чаще из Индии едут в Арабские Эмираты и другие страны Востока, зарплаты там могут быть выше. Кроме того, сколь-либо массовое закрытие потребности работодателей мигрантами в России невозможно без поддержки и содействия региональных властей, поскольоку для мигрантов надо создавать среду и инфраструктуру.

Нехватка рабочих кадров в России к 2030 г. достигнет 2 - 4 млн человек, такой дефицит приведет к сокращению потенциального роста ВВП на 1 - 2%, а инфляция вырастет до 10%, рассказывал DK.RU.