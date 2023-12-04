Рынок дорогого труда. К 2030 г. дефицит кадров в России достигнет 4 млн человек

Нехватка рабочих рук приведет к падению ВВП и росту инфляции до 10% – такими неутешительными прогнозами делятся эксперты. Высокие зарплаты и приток мигрантов не смогут в полной мере решить проблему.

Нехватка рабочих кадров в России к 2030 г. достигнет 2-4 млн человек, такая нехватка кадров приведет к сокращению потенциального роста ВВП на 1-2%, а инфляция вырастет до 10%, пишет РБК соссылкой на исследование компании «Яков и Партнеры» (бывшая консалтинговая фирма McKinsey).

За 2018–2023 гг. количество вакансий в стране выросло в 1,8 раза, что говорит о начавшемся кадровом дефиците. А к 2030 году он усугубится, будет недоставать 2–4 млн человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации.

По мнению авторов исследования, сильнее всего с дефицитом рабочей силы столкнется обрабатывающая промышленность (0,8-1,1 млн человек), логистика (0,3-0,5 млн) и торговля (0,3-0,5 млн).

Пока еще не все компании осознали, что рынок изменился. Очередей из дешевых кадров в ответ на любое объявление о работе уже не будет. Мы переходим к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Бизнесу придется увеличивать зарплаты и улучшать условия для сотрудников, повышать производительность труда и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с учебными заведениями. Лучшие кадры уйдут к тем, кто начнет делать это раньше, а отстающие рискуют растерять самых квалифицированных сотрудников, — предупредила соавтор исследования Елена Кузнецова.

Директор Центра цифровой трансформации и анализа данных ВНИИ труда Владимир Джума добавляет:

Рост потребности в квалифицированных кадрах наиболее заметен в регионах, особенно если обратить внимание на увеличение предлагаемой зарплаты. Стоит отметить, что в регионах предлагаемая зарплата для квалифицированных кадров растет быстрее, чем в Москве.

При этом в исследовании сказано, что повышение зарплат и привлечение мигрантов не помогут полностью решить проблему:

Чтобы устранить дефицит, потребуется добиться роста производительности труда минимум на 2,4% в год — это вдвое быстрее исторического уровня, поскольку средний темп за последние десять лет — 1,2%.

Ключевым в решении вопроса окажется взаимодействие бизнеса и государства. Государству необходимо настраивать систему образования на потребности рынка, поддерживать работодателей и программы повышения производительности, проводить репатриацию кадров и привлекать мигрантов с высокой квалификацией, говорят эксперты.

Ранее DK.RU рассказывал, что глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек. В логистической отрасли нехватка водителей в натуральном выражении оценивается более 500 тыс. человек. Рынку такси не хватает 80 тыс. водителей. В прогнозе Минэкономразвития ранее говорилось, что обрабатывающим производствам на сегодняшний день не хватает 500 тыс. рабочих, системе здравоохранения — 400 тыс. человек. В научной деятельности потребность в сотрудниках составляет 300 тыс.