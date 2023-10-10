Неожиданно. Минэкономразвития назвало отрасли, где в ближайшие годы упадет спрос на кадры

Снижение потребности в кадрах в отдельных отраслях тесно связано с развитием онлайн-маркетов и цифровизацией бизнеса. По мнению правительства, к 2030 г. страна будет нуждаться в 73,6 млн работников.

К 2030 г. спрос на сотрудников сократится в таких отраслях экономики России, как сельское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, недвижимость и торговля, пишет РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, который ведомство подготовило для заседания Госсовета. Согласно документу, снижение спроса в указанных сферах составит 720 тыс. сотрудников.

По прогнозу Минэкономразвития, сокращение планируется в сельском хозяйстве — на 300 тыс. человек, в торговле — на 200 тыс., в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс. Аналогично, на 100 тыс. человек, ожидается сокращение спроса на специалистов в сфере недвижимости.

Снижение потребности в кадрах в торговле тесно связано с развитием онлайн-маркетов и сопутствующего перетока занятости в транспортировку и хранение…В контексте развития электронных сервисов также возможно некоторое снижение занятости в финансовой и страховой деятельности, а также в операциях с недвижимостью, — указали в пресс-службе ведомства.

Старший консультант практик «Агропромышленный комплекс» и «Пищевая промышленность» Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова не согласна с прогнозом Минэкономразвития, по ее словам, отток кадров из сельского хозяйства сейчас составляет около 7–9% ежегодно:

Спрос на сотрудников будет только расти. Развитие технологий и автоматизация процессов в ближайшем будущем не решат проблему кадрового голода в отрасли, — полагает эксперт.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов согласен, что сокращения числа занятых в сельском хозяйстве не предвидится:

А вот в финансовом секторе, включая страхование, банки и брокеров, происходит естественный процесс сокращения численности работников в связи с внедрением систем цифрового управления, — указывает Сафонов.

Вместе с тем Минэкономразвития считает, что больше всего нуждаться в сотрудниках будут обрабатывающие производства, где не хватает 500 тыс. рабочих, и система здравоохранения, где дефицит кадров составляет 400 тыс. человек. В научной деятельности потребность в сотрудниках составляет 300 тыс., в сфере информационных технологий и связи — 200 тыс. Любопытно, что ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил о дефиците айтишников в 500–700 тыс. человек, рассказывал DK.RU.

По мнению ведомства, главным драйвером роста спроса на кадры в здравоохранении и соцобслуживании будет старение населения. В сфере IT и связи потребность в работниках вырастет за счет необходимости импортозамещения.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечает, что до 2030 г. спрос на рабочую силу будет расти, а кадровая потребность экономики составит 73,6 млн человек.

Добавим, что, по данным Росстата, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Эксперты отмечали, что в условиях текущей экономической ситуации и демографического кризиса трудовой ресурс имеет все шансы перейти в категорию невосполнимого.

Ранее DK.RU рассказывал, что промышленные предприятия России в июле 2023 г. зафиксировали рекордный уровень нехватки кадров. Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), 42% компаний заявили о том, что у них некому работать. При этом 72,5% российских компаний стараются удержать работников за счет повышения зарплаты на фоне кадрового голода и низкой безработицы.