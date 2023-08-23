Работодатели удерживают сотрудников зарплатой. 70% компаний повысили оклады в 2023 г.

На фоне кадрового голода и низкой безработицы подавляющее большинство компании готово идти на уступки сотрудникам: им повышают оклады, отпускают на удаленку и дают бронь от мобилизации.

72,5% российских компаний стараются удержать работников за счет повышения зарплаты, пишет РБК со ссылкой на опрос консалтинговой компании RosExpert. Такую стратегию работодатели выбирают в 2023 г. на фоне кадрового голода и низкой безработицы.

При этом для сохранения персонала каждая третья компания готова отпустить сотрудника работать на удаленке, а 25% работодателей берут на себя оформление мобилизационной брони. Однако основным инструментом сохранения и привлечения работников компании все-таки называют увеличение размера вознаграждения.

68% опрошенных работодателей повышают зарплату сотрудникам один раз в год, остальные 32% опрошенных готовы в этом году пересматривать уровень оплаты труда сотрудников два или три раза.

В опросе принимали участие более 400 российских и международных компаний из промышленного, финансового секторов экономики, ИТ и телекоммуникаций, торговли, строительства и девелопмента, фармацевтики, медицины и других отраслей.

Активнее других повышают зарплаты сотрудникам компании ИТ и сектора digital. В среднем в год они индексируют оклады на 10%. Компании из других сфер индексируют зарплату ИТ-специалистов сильнее, поскольку боятся потерять квалифицированные кадры в конкурентной борьбе. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что дефицит айтишников оценивается в 500–700 тыс. человек, рассказывал DK.RU.

При найме новых сотрудников компании чаще всего предлагают в качестве преимущества гибридный формат работы — об этом сказали 63,2% опрошенных, а также 56% работодателей отметили оклад выше медианы рынка.

Среди наиболее востребованных позиций работодатели отмечают ИТ-специалистов (разработчиков, бизнес-аналитиков, специалистов по информационной безопасности и т.д.), также большой спрос на производственных рабочих и инженерные специальности — вакансии таких работников стали закрываться дольше.

Также острая нехватка персонала наблюдается в таких сферах как автомобильный бизнес, рабочий персонал, розничная торговля, медицина, фармацевтика, производство, сервисное обслуживание, сельское хозяйство, строительство, недвижимость, продажи, обслуживание клиентов, транспорт, логистика, перевозки, добыча сырья, туризм, гостиницы, рестораны.

В исследовании RosExpert говорится, что рынок вознаграждения стал «рынком соискателя». Это связано, в первую очередь, с релокантами, которые закладывают в уровень зарплат расходы на конвертацию валюты и прочие издержки.

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков говорит, что постоянное повышение зарплат без каких-либо других методов привлечения персонала довольно скоро может перестать быть эффективным. Об этом же писал DK.RU. По мнению экспертов рынка рекрутинга, компании с острым дефицитом кадров должны чаще задумываться о том, чтобы нанимать как возрастных, так и достаточно молодых сотрудников. Кроме того, квалифицированным кадрам следует помогать с переездом, привлекать их бесплатным обучением и повышением квалификации.

Основатель компании «Брежнев Консалтинг» Вадим Брежнев ранее отмечал: