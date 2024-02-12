Главный приз премии «Серебряный Лучник» – Урал в этом году получил УРАЛХИММАШ

В этом году на оценку жюри были представлены балет на заводе, наука в парке, джаз в кремле и другие проекты. Обладателя регионального гран-при представят в Москве.

Главный приз XII региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» – Урал получил проект Уральского завода химического машиностроения «PRO ART УРАЛХИММАШ», ставший лидером номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

Чтобы показать работникам предприятия глобальный процесс его обновления, День машиностроителя на Уралхиммаше превратили в корпоративный фестиваль «PRO ART УРАЛХИММАШ. На большом пути важен каждый шаг», отражающий ценности завода через синергию промышленности, спорта и искусства. Как обладатель регионального гран-при, проект автоматически вышел в финал XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» и теперь будет представлен в Москве.

Если рассуждать о бизнес-повестке 2023 года, внутрикорпоративные коммуникации у компаний точно были в приоритете, в какую отрасль ни зайдешь. В ярком и хорошо продуманном проекте «Уралхиммаша», кроме прочего, видна важная роль руководства, без его заинтересованности ничего бы не было. Думаю, нам всем будет легче работать, если руководители компаний и органов власти будут относиться к коммуникациям и PR как к стратегической функции, которая может помогать решать организационные и бизнес-задачи» — отметила председатель жюри региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал Лилия Глазова, генеральный директор PR News и председатель АКОС.

Победителем в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» стал проект по формированию института наставничества в стройкомплексе региона, разработанный Управлением государственной экспертизы Свердловской области. Фестиваль науки «КСТАТИ», организованный в Екатеринбурге Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ), получил премию в номинации «Корпоративные коммуникации» и диплом победителя зрительского голосования.

Кампания по продвижению XIV музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» победила в категории «Культурно-просветительские проекты». Совместный проект девелопера Forum и агентства Be Brand People «Только Forum City» стал лучшим в «Маркетинговых коммуникациях». Комплексный проект «Экосистема “Я особенный”» одноименного благотворительного фонда экспертное жюри отметило в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».

Проект ландшафтно руинированного парка URALRUIN в Свердловской области занял первое место в номинации «Развитие и продвижение территорий». Специальный приз от Трубной Металлургической Компании, территориального партнера «Серебряного Лучника» – Урал, достался спецпроекту ТАСС «Горнозаводская цивилизация».

Публичные защиты участников шорт-листа XII региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал и награждение победителей прошли 10 февраля в креативном кластере «Домна», получившем в этом году статус официальной площадки премии. Розничная сеть «Магнит» четвертый год подряд выступила стратегическим партнером премии. Партнер премии — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Индустриальный партнер — АКАР Урал. Оператор премии — агентство АГТ.

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