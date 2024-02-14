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Сеть Pro.Хинкали откроет 15 ресторанов до конца года

Сеть Pro.Хинкали откроет 15 ресторанов до конца года
Иллюстрация: Никита Крючков

Сегодня она насчитывает 8 заведений в пяти городах России и Узбекистана. Франшиза продолжает расти. Ее считают одной из самых интересных в ресторанном мире.

#ФРАНШИЗА#НОВОСТИ

Сеть ресторанов кавказской кухни Pro.Хинкали, созданная в партнерстве с известным ресторатором Аркадием Новиковым, продолжает активно развиваться. Рестораны этой сети уже открыты в пяти городах: Москве, Сочи, Адлере, Краснодаре и Ташкенте.

Бренд Pro.Хинкали успешно развивается по франшизе, а представители ресторанной сферы считают его одним из самых перспективных — интерес к грузинской кухне не ослабевает, операционные показатели выверены, и бизнес-модель показывает хорошие результаты.

Сеть Pro.Хинкали откроет 15 ресторанов до конца года 1Фото: Михаил Громов

Дизайн заведений разрабатывают ведущие специалисты в этой области из Москвы. Интерьер ресторанов выполнен в современном, ярком стиле с использованием традиционных мотивов Кавказа и натуральных материалов. Стулья обиты каракулем и тканью с фирменным рисунком. Преобладающие красно-белые оттенки и натуральное дерево придают интерьеру уют. Живые растения в больших расписанных горшках и плетеные светильники, висящие на потолке и напоминающие кавказскую папаху, придают особый шарм заведению.

Концепция меню ресторанов основана на аутентичной грузинской атмосфере. В нем представлены традиционные грузинские блюда — сациви из курицы, харчо, хачапури и фирменные хинкали: начиная от классических с говядиной и свининой, заканчивая экзотическими вариантами — с сыром и помидорами. Бренд-шефом ресторана выступает Виталий Ким, известный по проектам холдинга Novikov Group.

Сеть Pro.Хинкали откроет 15 ресторанов до конца года 2Фото: Никита Крючков

Цены в Pro.Хинкали довольно демократичны: хинкали — от 80 руб., блюда из печи — от 300 руб.

У сети большие планы по развитию на 2024 год. Уже в первом полугодии запланировано открытие пяти новых ресторанов, сейчас они в стадии строительства. За первый месяц нового года уже подписано и согласовано еще четыре договора коммерческой концессии о сотрудничестве с новыми партнерами. Всего до конца года ожидается открытие как минимум 15 новых ресторанов.

Готовится к запуску новый сайт бренда, а пока заявку на франшизу можно оставить на специальном лендинге.

Реклама. ООО "ПРО.ХИНКАЛИ" ИНН 9709090307 Erid: LjN8JtxkJ

Автор: Елизавета Порошина
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