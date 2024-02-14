«Создавая среду для инвалидов, мы создаем лучшие города для самих себя»

Как в России формируется доступная среда и сильно ли мы отстаем от других в этом вопросе? Эксперт — про перестройку инфраструктуры и заинтересованность в этом всех слоев населения.

Основатель и руководитель компании «Доступная страна» Наталья Чередниченко рассказала о том, что сегодня делается в России для создания доступной среды для инвалидов. Ситуация улучшается с каждым годом, пояснила эксперт, но пока на вопрос «зачем мне это?» не у всех компаний есть точный ответ.

Наталья, как в стране обстоят дела с доступной средой? Что сделано, что предстоит сделать в ближайшие годы?

— Все, что касается доступной среды, в нашей стране делается согласно государственной программе, которая так и называется: «Доступная среда». Сейчас запущен ее второй этап, первый реализовался с 2011 по 2020 гг. В программе прописаны все ключевые цели, на текущем этапе главная задача — это определенный процент «приоритетных объектов общественной инфраструктуры», доступных людям с инвалидностью.

Важно понимать, что доступная услуга значит не просто то, что человек может физически попасть в конкретное здание или офис, а то, что он может получить услугу. Ну то есть инвалид должен не просто заехать на коляске в здание МФЦ, с ним там должны пообщаться специалисты, поговорить, оформить все документы. Сделать все, что нужно, — это и есть доступность.

Для каждого региона страны в программе прописан процент этой доступности, он не един. Например, в каком-то развитом регионе, где активно ведется строительство, сильный рост, цель — 98% доступности к 2030 г. У другого региона это будет только 60%. Минимальное требование — 48%, при этом есть список приоритетных объектов, доступ к которым должен появляться в первую очередь. Это не только школы и поликлиники, это в том числе вокзалы, аэропорты, банки и так далее.

Как именно определялась эта процентовка по регионам, я не знаю, но это так.

Оснащение зданий пандусами, низкими входами, кнопками вызова персонала и всем прочим — только часть программы. Также в «Доступной среде» прописано, что люди с инвалидностью должны получать технические средства реабилитации и этими средствами они должны быть удовлетворены.

То есть существует три ключевых показателя: доступность услуг, оснащенность людей средствами реабилитации и удовлетворенность инвалидов этими полученными средствами.

Реализуется программа за счет разных бюджетов. Есть федеральное финансирование, помимо этого у всех учреждений, в том числе государственных, есть бюджеты, часть которых они могут направлять на оснащение. Также на решение вопроса направляются средства из местных бюджетов регионов, тут финансирование очень неоднородное, зависит от того, что в приоритете у местной власти на конкретный год, а также от того, насколько субъект финансово устойчив.

Конечно, многое на сегодня уже сделано в Москве, это очень комфортный город для всех, в том числе людей с инвалидностью. Знаю, что огромные результаты в Башкортостане — во время недавнего визита туда была поражена, как много сделано: всюду пандусы, кнопки вызова и так далее. Видно, что этот вопрос в приоритете у местных властей.

Вообще, все регионы стараются изыскивать средства по мере своих возможностей. Движение есть везде, оно планомерное, с четко прописанными целями: к 2030 г. нужно достичь конкретных показателей.

Конечно, оборудовать все учреждения всем необходимым для инвалидов не получится, просто в силу особенностей старой застройки, например. Но то, что все новое строится в городах с учетом требований этой группы людей, — факт.

Получается, что в федеральной программе речь идет в первую очередь о доступности для инвалидов государственных учреждений. Что происходит с коммерческим сектором? Стремятся ли владельцы кафе и магазинов соответствовать требованиям?

— Коммерческую организацию можно только заставить. Хотят устанавливать пандусы, продумывать въезды, оборудовать кнопки вызова персонала, конечно, далеко не все. Бизнес — он же все считает. По подсчетам получается, что установка пандуса, который стоит, условно, 300 тыс. руб., никогда не отобьется теми тремя-четырьмя покупателями в инвалидной коляске, которые заедут. Но есть и другой нюанс. Например, в такой магазин с пандусом зайдет много мам с колясками. И это весомый плюс к выручке.

Оснащать площади всем необходимым для инвалидов у нас заставляют при помощи штрафов. И тут снова простая математика. Штрафы небольшие, например, 15 тыс. руб. Пандус, напомню, стоит несколько сотен тысяч рублей. Бизнесу проще заплатить штраф, чем устанавливать нужное оборудование.

Да, есть еще вопрос социальной ответственности, но это вновь вопрос математики и выживаемости компании, а также отношения к нему владельца бизнеса.

Конечно, крупные федеральные игроки ведут себя иначе. Для них это вопрос имени. Крупнейшие банки, сети ритейлеров и прочие делают все, чтобы их отделения были оснащены всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Они тратят свои деньги, это в том числе элемент имиджа и маркетинга.

До небольших игроков рынка же нужно продолжать доносить, что создание доступной среды может стоить меньше, чем они считают. Например, можно не возводить пандус, а установить кнопку вызова персонала. Она стоит около 7 тыс. руб., а охранник все равно есть в каждом банке и магазине.

Вообще история социальной ответственности — это такая история, которая сидит внутри тебя. Конечно, ее можно использовать как инструмент для пиара, но делают так, конечно, не все. Многие компании идеально оборудуют свои офисы для всех маломобильных групп, но не делают это темой для новостей.

Отношение самих инвалидов к этому вопросу тоже неоднозначное. Например, в одном из банков обеспеченному клиенту, инвалиду-колясочнику, предложили, чтобы в отделение его в прямом смысле заносили на руках. Он отказался и посчитал это оскорбительным для себя. Люди хотят мобильности и самостоятельности, а не жалости к себе и не в прямом смысле слова ношения на руках.

Как Россия по уровню оснащенности городов доступной средой выглядит на фоне других стран мира?

— Мы ведь привыкли сравнивать себя с Европой. Но тут это сделать очень сложно, потому что и Европа большая и неоднородная, и наша страна. У нас в Москве и ряде регионов сделано очень много, в некоторых городах — еще делать и делать. В Европе все здорово, например, в Швейцарии, там это продумано на этапе проектирования самого города, но есть и такие страны, в которых вопрос решен очень слабо.

Дело ведь не в том, что мы ничего не делаем в этом направлении. Мы просто начали позже. В 2012 г. мы подписали и ратифицировали конвенцию ООН о правах инвалидов. После этого начали появляться нормативные акты, в которых прописано, как создавать доступную среду, как проектировать новые и достраивать старые здания, чтобы они были доступны всем. Поэтому сейчас мы идем вперед, это заметно. Многое тут зависит от объемов строительства. Чем больше новых кварталов — тем доступнее в них среда.

То, что мы отстаем от некоторых стран — не плохо и не хорошо, это просто факт, который во многом зависит только от времени.

Еще сильно влияет то, насколько хорошо в стране проработан стандарт и насколько вопрос популяризирован. Например, в Германии создан просто потрясающий стандарт — наглядный. Он продается, есть в открытом доступе, и там на 400 страницах показано, как можно проектировать и адаптировать здания разного назначения, года и вида постройки под запросы инвалидов. Владельцу какого-то небольшого магазинчика не надо ломать голову над тем, как пристроить пандус. Есть готовое решение, схема с понятной ценой. Это сильно облегчает решение вопроса. Или кто-то задумал кафе и платит за то, чтобы проектировщик продумал комфортный вход для колясочников. При наличии такого справочника эти траты не нужны, там уже есть ответ. Это очень удобно, особенно для малого и среднего бизнеса, это про тот универсальный дизайн, который в том числе экономически выгоден всем.

Создание доступной среды — это все же вопрос, актуальный только для инвалидов и их родственников, или он должен тревожить всех граждан?

— У доступной среды есть два принципа. Один из них — универсальный дизайн, при котором пространство изначально проектируется комфортным для всех. Отличный пример универсального дизайна — раздвижные двери. Они удобны всем: и инвалидам, и мамам с колясками, и пенсионерам, и 30-летним здоровым горожанам. Это пример того, как здания должны отвечать запросам каждого. Конечно, сделать так всюду невозможно. Но всегда можно найти логичные способы улучшить положение вещей. Например, какой-то важный кабинет в здании находится на третьем этаже. Что делать? Пристраивать лифт? Зачем, если можно просто перенести кабинет с третьего этажа на первый?

Пандусы можно пристроить не везде, как и не в каждом помещении есть возможность расширить дверные проемы. Например, дом-музей какого-то художника или писателя в старинном доме. Его невозможно переделать. Но можно сделать качественную видеоэкскурсию по нему — и вот заведение уже доступно всем.

Сейчас строят так, чтобы было удобно всем, это требование закона, но и старые кварталы можно сделать куда комфортнее и доступнее, для этого есть способы. Понимаете, то, что удобно для колясочника, удобно и для мамы с коляской, и для велосипедиста, и для пожилых людей. В конце концов, все мы однажды станем пожилыми, и об этом важно помнить, покупая, например, квартиру в 30 лет. Очень вероятно, что вы проживете в ней до своего 70-летия. Будут ли двор, дом и подъезд удобны для вас десятки лет спустя?

Так что комфортный, доступный для инвалидов город — это город, комфортный для всех его жителей. Да, сегодня от застройщиков требуют, чтобы они соблюдали все требования по созданию комфортной среды, но, как и в других сферах, в девелопменте к этому требованию относятся с разной степенью ответственности, кто-то сделает хорошо, кто-то только для вида. Но спрос на наши услуги есть, и это заметно. Программа финансируется, за вопросом следят на уровне правительства, значит, доступность среды год за годом будет только расти.

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