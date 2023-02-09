Большая уральская тропа строит инклюзивную лыжню

В Висимском заповеднике команда БУТ в феврале построит и протестирует лыжню для людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие еще активности здесь планируют развивать в этом году?

Адаптивный туризм становится неотъемлемой частью больших туристических проектов, теперь и на Урале. На отрезке Большой Уральской тропы (БУТ) в Висимском заповеднике будет построена инклюзивная лыжня для маломобильных людей. Они смогут самостоятельно или с сопровождающими путешествовать зимой по природным достопримечательностям, подниматься в горы и любоваться видами с вершин. Идея родилась совместно с АНО НПСПО «Благое дело», средства — от гранта БФ «Синара».

В этом проекте у команды Большой уральской тропы несколько партнеров. Кроме организации «Благое дело», участвуют СРОДИ «Доступная среда всем», Центр адаптивного спорта «Родник» и Висимский заповедник. Они окажут экспертную поддержку, разработают экскурсии на доступном языке (в том числе и для людей с ментальными особенностями), проведут разведку территории, где уже в феврале 2023 г. будет проложена лыжня. Ее протестируют с помощью специального оборудования.

Мы давно обсуждали с нашими друзьями из Верх-Нейвинского — это «Благое дело», что надо что-то придумать для того, чтобы люди с ОВЗ могли путешествовать. Вот и родилась идея. Они берут на социальную адаптацию ребят с 18 лет. В этом году потестим лыжню, потом будем еще финансирование искать для развития этого направления, — рассказал директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков.

Он добавил также, что в 2023 г. на БУТ могут появиться орнитологические экскурсии и ростовые фигуры животных из дерева.

Стоит отметить, что аналогичный проект туристической тропы в Сибири — Большая Байкальская тропа — уже три года развивает инклюзивное волонтерство. Участники волонтерских проектов — люди с инвалидностью, они помогают очищать берег Байкала от мусора, сортировать вторсырье, организовывать выставки и приводить в порядок архивы. Об этом активисты движения рассказали на официальной странице ББТ в социальных сетях.

Напомним, что Большая уральская тропа появилась буквально в прошлом году. За это время она оформилась в межрегиональный туристический проект. И теперь строится сразу в нескольких областях Урала, в основном, силами волонтеров.

Кроме БУТ, в Свердловской области параллельно развиваются еще две туристические тропы — Каменск-Уральская и «Сысертская сотня». Эти проекты могут подтолкнуть гаражную экономику отдаленных частей области к развитию, считают эксперты. DK.RU пообщался с организаторами туристических троп Свердловской области и выяснил, как они реализуют свои проекты.

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