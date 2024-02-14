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Квартира на Донбассе? Путин разрешил брать ипотеку для вторичного жилья под 2%

Квартира на Донбассе? Путин разрешил брать ипотеку для вторичного жилья под 2%
Иллюстрация: РИА Новости

Поручения были даны по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2023 г. Ипотека на вторичку реальная, но территориально есть нюансы.

#НОВОСТИ

Владимир Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% в новых регионах в декабре 2022 г. Программа вступила в силу с 1 января 2023 г., однако теперь программу распространили и на вторичное жилье, рассказывает Forbes. Необходимость этой меры президент объяснил тем, что новостроек в этих регионах «пока, мягко говоря, немного». 

Владимир Путин поручил распространить программу льготной ипотеки под 2%, действующую в новых российских регионах, на вторичное жилье на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

По действующим сейчас в новых регионах условиям кредит с первоначальным взносом 10% может быть выдан на срок до 20 лет в размере до 6 млн руб., по ставке 2%. В феврале 2023 г. Путин поручил распространить действие программы льготной ипотеки на участников СВО и членов семей погибших военных. 

Новые поручения даны по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2023 г. Тогда Путин отметил, что «более чем льготная» ипотека в 2% для этих регионов уже есть, но действует она только на новое жилье. «Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок», — сказал глава государства. 

Дальневосточная ипотека была запущена в России в 2019 г.. В 2022-м правительство продлило ее до 2030 г. В ноябре 2023-го кабмин распространил действие программы на Арктику. 

2024 год начался для девелоперов нелучшим образом: крупнейшие банки страны ввели комиссии за выдачу ипотеки по всем льготным программам, по сути, обязав их досубсидировать дешевые кредиты за свой счет. Некоторые застройщики отказались играть по новым правилам, а некоторые банки — вводить их. Подробнее читайте на DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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