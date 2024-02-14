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В тайгу Северного Урала провели мобильную связь

В тайгу Северного Урала провели мобильную связь
Иллюстрация: unsplash.com

В Североуральском городском округе Свердловской области возвели шесть новых вышек мобильной связи.

#НОВОСТИ

Впервые в промышленно осваиваемых таежных районах Северного Урала появились подвижная радиосвязь, высокоскоростная передача данных и сеть интернета вещей (NB-IoT).

Цифровая экосистема МТС пришла в село Всеволодо-Благодатском, расположенное на автомобильной трассе Северный широтный коридор, а также в 40-километровый сектор на север и северо-запад от этого села. Здесь ведется добыча медно-цинковых руд Тарньерского и Ново-Шемурского месторождений.

Месторождения Тарньер и Ново-Шемур — настоящая уральская кладовая. Добываемая здесь руда помимо меди содержит рудное золото и серебро, индий, теллур, селен, цинк, кадмий, кобальт и серу. Осваивает месторождения АО «Святогор». Круглосуточно и в любую погоду тысячи рабочих ведут добычу полезных ископаемых на этих рудниках.

Еще одна мачта сотовой связи, имеющая приемо-передающее оборудование трех стандартов связи DCS, LTE и NB-IoT запущенна в Кушвинском городском округе, в шести километрах восточнее поселка Баранчинский. Ее сигнал покрывает Волковское месторождение медно-железо-ванадиевых руд, также разрабатываемое «Святогором».

Вся четырехвековая история освоения Урала связана с добычей и переработкой полезных ископаемых. Но современное горное производство значительно отличается от тех способов добычи руды, которые использовал, например, граф Сергей Строганов, основатели села Всеволодо-Благодатское. Это высокоинтеллектуальная отрасль промышленности. Здесь работают сложнейшие механизмы, а многими процессами управляют компьютеры. Задача МТС — обеспечить горное производство связью самого высокого качества. Но, важно подчеркнуть, что построенная нами на севере области сеть подвижной радиосвязи — это не корпоративная, а общедоступная сеть. Ее предназначение не ограничивается одними потребностями горняков. Мобильная связь, передача данных и даже интернет вещей могут пригодиться экологам, осуществляющим пристальный контроль за воздействием рудокопов на природу, охотникам, туристам, открывающим для себя красоты Северного Урала, смотрителям заповедника «Денежкин камень», — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Автор: Мария Смирнова
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