Торговые сети отказываются от продажи разливного пива. Пивовары бьют тревогу

С декабря 2023 г. некоторые торговые сети начали разрывать контракты на закупку разливного пива. Производители связывают это с введением обязательной маркировки и новой системой учета разливного пива.

Российские пивоваренные компании начали сталкиваться с отказами со стороны некоторых розничных сетей от реализации разливного пива, пишет РБК.

Проблема возникла после того, как с 15 января 2024 г. для магазинов вступило в силу требование об обязательной передаче сведений о подключении емкостей для хранения и перевозки пива — кегов — к оборудованию для розлива, и о передаче информации о маркировке товара в систему «Честный знак». О проблеме участники рынка сообщили на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Несколько участников мероприятия указали, что розница оказалась не готова к выполнению этих требований.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (включает «Балтику», AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни») подтвердили, что знают о неготовности ряда участников пивного и розничного рынка к новым требованиям.

Во-первых, коды маркировки, которые наносятся на кеги, приходят в негодность на сильном морозе и перестают считываться. Также коды портятся из-за механических повреждений, возникающих вследствие того, что грузчики физически не может поднять кегу весом 40-60 кг и катит ее по земле, это тоже приводит к повреждению кодов. В итоге когда товар поступает в торговую сеть, ритейл отказывается принимать товар. Кроме того, торговые организации отказываются от продажи разливного пива, потому что их кассовое ПО не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции, — говорит источник.

Основатель подмосковной пивоваренной компании «Глетчер» Игорь Хавский объяснил, что с 15 января магазины и предприятия общепита должны передавать данные о каждом литре проданного разливного пива в систему маркировки:

Общепит как-то справляется на свой страх и риск, а магазины стали отказываться от реализации. Речь идет как о специализированной, так и о крупной федеральной рознице — проблемы возникли, например, у «Ленты», — сказал производитель.

В компании «БрауМастер» из Архангельска также подтвердили наличие проблемы. Гендиректор предприятия Владимир Преловский рассказал, что в декабре 2023 г. начал получать отказы от розничных сетей о дальнейшем сотрудничестве. Такое письмо пивовару отправила федеральная сеть «Макси» из Вологды и крупнейший архангельский ритейлер ТС «Петровский».

Между тем представители ритейла и правительства настаивают на отсутствии проблемы. В пресс-службе «Ленты» сообщили, что в 2024 г. компания решила закрыть направление разливного пива из-за низкой рентабельности, а не из-за проблем с системой «Честный знак».

В пресс-службе сети магазинов у дома «Бристоль» сообщили, что проблем с маркировкой разливного пива у них нет:

Мы полностью готовы к новым этапам маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Мы соблюдаем все законодательные требования и передача данных в систему маркировки о подключении кранов и выводе из оборота кег в наших розничных магазинах — не исключение. К 15 января мы прошли регистрацию в системе маркировки, провели тестовые операции»,—рассказали в компании.

Об отсутсвии проблем с маркировкой пива в кегах также сообщили в торговой сети Х5 Group и «Магнит».

Оператор системы «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — сообщил, что не подтверждает проблему с продажей пива в розницу. По словам пресс-службы ЦРПТ, крупнейшие продавцы разливного пива — Х5 Group, «Магнит», «О’кей», «Бристоль», «Верный», «Спар», Rostiс’s и Burger King уже внедрили систему.

Десятки тысяч компаний ежедневно подают в систему информацию о продажах пива. Всего зарегистрировано 68 230 розничных участников. Мы на прямой связи со всем рынком. Ни одного примера торговой организации, отказавшейся от реализации пива из-за маркировки, нам неизвестно, «жалобщики» их тоже не называют ни в протоколе, ни нам. Регламенты и инструкции все есть, есть бесплатное ПО. Все что нужно рознице – отсканировать код на кеге при постановке на кран – это занимает пару секунд, — сказали в компании.

Там добавили, что производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков маркируют свою продукцию с 1 апреля 2023 г., так что у всех было время подготовиться:

Все ПО было готово еще прошлой осенью. Для HoReCa это Айко, Р-Кипер, ДоксИнбокс, все были готовы и подтвердят это. Коды на пиве, которое может храниться при температурах не ниже нуля, не портятся, как не портятся на шинах, хранящихся на складах под открытым небом даже зимой в -40, или на мороженом в холодильниках. Катать кеги тоже можно, коды на крышках (укупорках).

В Минпромторге сообщили, что им информация об отказе торговых сетей принимать пиво в кегах не поступала, и подчеркнули, что представители отрасли неоднократно называли оптовую и розничную продажу разливного пива в кегах наиболее рисковым с точки зрения незаконного оборота направлением, так что маркировка необходима.



Ранее DK.RU рассказывал, что Министерство промышленности и торговли поддержало законопроект о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на разливное пиво и пивные напитки, яблочный и грушевый сидр, медовуху и пуаре. в Госдуме считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран. Производители уверены, что введение минимальных цен приведет к росту стоимости продукции на 10–15%.