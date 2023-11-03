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«Потребители уйдут на опасный суррогат»: производители пива в панике из-за нового закона

«Потребители уйдут на опасный суррогат»: производители пива в панике из-за нового закона
Иллюстрация: РИА Новости

Минпромторг поддержал инициативу депутатов о введении минимальных розничных цен на разливное пиво и пивные напитки. Производители бьют тревогу — закон может помочь нелегальным участникам рынка.

#НОВОСТИ

Министерство промышленности и торговли поддержало законопроект о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на разливное пиво и пивные напитки, яблочный и грушевый сидр, медовуху и пуаре, сообщили «Известия». Под разливными подразумевают «живые» алкогольные напитки, которые проходят поточную пастеризацию.

Эксперты в Госдуме считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран. При этом введение МРЦ может повлиять на цену пива в эконом-сегменте, но не более чем на 10–15%. В результате принятия этой меры цены на пиво, медовуху и сидр выровняются, самый нижний ценовой сегмент подтянется вверх, поскольку недобросовестным участникам придется платить налоги, объяснил гендиректор ООО «Сидр Хаус» Андрей Якушев. 

Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев рассказал DK.RU, что тема МРЦ сейчас горячо обсуждается участниками рынка. Многие уверены, что МРЦ лишь ограничит возможности легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики, а на количество нелегальной продукции эта мера не повлияет:

Мы неоднократно высказывались о неэффективности МРЦ в пиве, опираясь в том числе на международную практику и отсутствие в отрасли подделок. В свою очередь для борьбы с неучтенной продукцией уже были внедрены ЕГАИС и маркировка, эффективность которой закладывается в самой программе. Внедрение МРЦ увеличит маржинальность нелегальных производителей и введет потребителя и государство в заблуждение, когда нелегальная продукция будет стоять на полке по цене легальной. Стоит отметить, что на рынке уже наблюдается выравнивание легальной и нелегальной продукции по стоимости (по данным исследования легального и теневого рынка МГУ). 

Эксперт уверен, что введение минимальной розничной цены лишит легальных производителей возможности гибко устанавливать ценовую политику. При этом точки продаж, напротив, захотят больше работать с нелегальным сегментом, поскольку недобросовестный производитель может обеспечить их долей от прибыли (бэк-маржой), которая может достигать до 50% стоимости литра.

Если говорить про инициативу внедрения МРЦ только в разливном сегменте, эффект будет такой же. Уже сейчас средняя цена за литр пива на розлив составляет порядка 120 руб., а на сидр 170 руб. Учитывая тенденцию к экономии домохозяйств, дальнейшее повышение подтолкнет потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю и приведет к повторению трагических событий массового отравления населения, — считает Дурдыев. 

Причиной нового законопроекта мог стать инцидент с «Мистером Сидром», который относился к категории пивных напитков. Тогда пострадали не менее 106 человек, 36 скончались. По данным МВД, в «пивном напитке», изъятом в торговых точках, обнаружили примеси смертельно опасных метанола и этилбутирата. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и в Удмуртии. Тогда производители ради дешевизны продукта использовали запрещенный метанол, хотя алкогольная основа должна была быть пивной. Сразу после ЧП производители сидра попросили ввести минимальную цену на напиток — 100 руб. за литр —  с целью вытеснить с рынка контрафактную продукцию.
Автор: Андрей Широков
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