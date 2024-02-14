«Сименс Мобильность» подала иск на один миллиард к «Уральским локомотивам»

Суть претензий пока не раскрывается. Заявление было подано 12 февраля и еще не принято к производству.

Компания ООО «Сименс Мобильность» (подконтрольна германскому концерну Siemens AG) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», Верхняя Пышма, Свердловская область). Сумма требований превышает миллиард рублей, сообщает «Ъ-Урал».

Заявление с такими исковыми требованиями было подано в Арбитражный суд Свердловской области 12 февраля. Информация о дальнейших судебных заседаниях пока отсутствует. В пресс-службе «Синары» от комментариев отказались.

Напомним, «Уральские локомотивы» были созданы на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения в 2010 г. Это совместное предприятие компаний Siemens и «Синара — Транспортные машины» (СТМ).

Завод занимается выпуском грузовых магистральных электровозов постоянного тока «Синара» с коллекторным тяговым приводом, грузовых магистральных электровозов постоянного тока «Гранит» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, а также выпускает магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7 и скоростные электропоезда «Ласточка» различных модификаций.

Напомним, в ходе выставки «ИННОПРОМ» в 2023 г. холдинг «Синара-Транспортные машины» презентовал опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда. В конце декабря 2023 г. на Свердловской железной дороге уже начал курсировать отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист», который произвел завод «Уральские локомотивы».

По данным компании, поезд «Финист» отвечает всем современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении, пояснили в РЖД.

До мая 2022 г. поезда обслуживала российская «дочка» немецкой Siemens, но из-за санкций компания покинула российский рынок. После ухода Siemens из России производство поездов этой модели было приостановлено.

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