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Компания РЖД запустила первую в истории импортозамещенную «Ласточку»

Компания РЖД запустила первую в истории импортозамещенную «Ласточку»
Иллюстрация: РИА Новости

«Финист» построен на базе электропоезда Siemens Desiro, оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении.

#НОВОСТИ

Поезд «Финист» станет первым импортозамещенным аналогом «Ласточки» — 28 декабря электропоезд выходит на маршруты с пассажирами по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский, пишет Коммерсантъ

По данным компании, поезд «Финист» отвечает всем современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении, пояснили в РЖД.

«Финист» придет на смену поезду «Ласточка», который построен на базе электропоезда Siemens Desiro. До мая 2022 г. поезда обслуживала российская «дочка» немецкой Siemens, но из-за санкций компания покинула российский рынок. После ухода Siemens из России производство поездов этой модели было приостановлено.

В 2022 г. закупки железнодорожной техники не показали такого драматического снижения, которое, например, наблюдалось в автомобильном секторе. Так, ОАО «РЖД» закупило 497 локомотивов, что только на 5% ниже запланированного уровня. В этом же году ожидается поставка более 600 локомотивов, при этом заложена возможность увеличения закупок. Ввод нового тягового подвижного состава тесно увязан с темпами суверенизации компонентной базы. В апреле заместитель генерального директора – начальник дирекции тяги ОАО «РЖД» Олег Валинский анонсировал, что линейку полностью отечественных локомотивов планируется представить в 2024 г.

Ранее DK.RU писал, что «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и Siemens) продолжит производство электропоездов несмотря на уход европейской компании. Завод «Уральские локомотивы» поставит РЖД 22 новых электропоезда «Ласточка», которые на 99% состоят из отечественных материалов. Первые четыре состава уже переданы заказчику. Остальные находятся в стадии производства. 

Автор: Андрей Широков
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