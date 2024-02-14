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Владимир Путин запретил увольнять сотрудников с детьми до 16 лет

Владимир Путин запретил увольнять сотрудников с детьми до 16 лет
Иллюстрация: РИА Новости

Речь идет о гражданах, которые в одиночку воспитывают детей. Ранее запрет распространялся на родителей детей до 14 лет. Возрастной ценз подняли, чтобы дети могли получить основное общее образование.

#НОВОСТИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который защищает от увольнения родителей, в одиночку воспитывающих детей до 16 лет, документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее закон запрещал увольнять одиноких родителей, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Теперь возрастной ценз вырос на два года. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

В сопроводительных документах к закону сказано, что дети обычно получают основное общее образование к 16 годам, поэтому граждане, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

Минтруд обновит правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы решить проблему искусственного занижения доходов за счет фиктивных разводов.

Как рассказывал DK.RU, ранее правительство приняло решение повысить возрастной ценз и в случае выплаты детских пособий, их теперь платят также до 16 лет. Например, с 2024 г. вырос размер универсального пособия, которое объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет. Выплаты на детей до 16 лет составляют 50%, 75% или 100% от детского пособия в размере 14,9 тыс. руб. в зависимости от материального положения семьи.

Ранее Минтруд предупредил, что с 2024 г. изменит правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы исключить проблему фиктивных разводов ради занижения дохода домохозяйств. Также будут пересмотрены правила назначения пособия самозанятым. В ФНС отмечают, что среди самозанятых много тех, кто в год зарабатывает 1–2 тыс. руб., и «часть этих людей могут имитировать трудовую деятельность ради права на пособие». Минтруд же предлагает считать самозанятость работой при минимальном доходе от нее не менее двух МРОТ в год.

Автор: Екатерина Круглова
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