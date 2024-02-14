Владимир Путин запретил увольнять сотрудников с детьми до 16 лет

Речь идет о гражданах, которые в одиночку воспитывают детей. Ранее запрет распространялся на родителей детей до 14 лет. Возрастной ценз подняли, чтобы дети могли получить основное общее образование.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который защищает от увольнения родителей, в одиночку воспитывающих детей до 16 лет, документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее закон запрещал увольнять одиноких родителей, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Теперь возрастной ценз вырос на два года. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

В сопроводительных документах к закону сказано, что дети обычно получают основное общее образование к 16 годам, поэтому граждане, которые воспитывают их до этого возраста в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства.

Минтруд обновит правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы решить проблему искусственного занижения доходов за счет фиктивных разводов.

Как рассказывал DK.RU, ранее правительство приняло решение повысить возрастной ценз и в случае выплаты детских пособий, их теперь платят также до 16 лет. Например, с 2024 г. вырос размер универсального пособия, которое объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет. Выплаты на детей до 16 лет составляют 50%, 75% или 100% от детского пособия в размере 14,9 тыс. руб. в зависимости от материального положения семьи.

Ранее Минтруд предупредил, что с 2024 г. изменит правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы исключить проблему фиктивных разводов ради занижения дохода домохозяйств. Также будут пересмотрены правила назначения пособия самозанятым. В ФНС отмечают, что среди самозанятых много тех, кто в год зарабатывает 1–2 тыс. руб., и «часть этих людей могут имитировать трудовую деятельность ради права на пособие». Минтруд же предлагает считать самозанятость работой при минимальном доходе от нее не менее двух МРОТ в год.