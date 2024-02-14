Свердловская область выделит более 500 млн руб. на закупку сельхозтехники для аграриев

Это позволит агропромышленникам региона возместить до 30% стоимости приобретенного оборудования или спецтехники за счет бюджета.

Свердловские аграрии смогут пополнить свои автопарки спецтехникой для обработки почвы, посева сельскохозяйственных культур, заготовки и хранения кормов, уборки зерновых культур и овощей, а также первичной обработки зерна частично за счет государства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении более 500 млн руб. на закупку сельхозтехники для аграриев региона Об этом пишет ТГ-канал «Свердловский пул».

Уральские аграрии предпочитают закупать технику у российских и белорусских производителей. В том числе для заготовки капусты и картофеля они приобретают специальные уборочные комбайны, которые позволяют максимально эффективно собирать урожай с минимальным повреждением овощей. Задачу по приобретению отечественной техники в приоритетном порядке поставил Президент России Владимир Путин, — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Субсидия на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства позволяет агропромышленникам региона возместить за счет бюджета до 30% стоимости приобретенных оборудования или спецтехники.

Применение современных комбайнов, машин для сортировки и первичной обработки картофеля, а также климатического оборудования для овощехранилищ позволит овощеводам не только бережно убрать выращенный урожай, но и обеспечить его качественное хранение и поставку потребителям в привлекательном виде.

Напомним, в Свердловской области государственная поддержка сельхозпроизводителям оказывается ежегодно. На поддержку свердловских аграриев в 2023 г. было направлено более пяти миллиардов рублей, из этой суммы на каждый рубль федеральных средств приходится четыре рубля из средств областного бюджета.

В целом на поддержку свердловских аграриев в ноябре 2023 г. планировалось направить около пяти миллиардов рублей. В том числе 3,7 млрд из регионального и 1,3 млрд руб. из федерального бюджетов.

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