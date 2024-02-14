Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.02
91,20
98,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Свердловская область выделит более 500 млн руб. на закупку сельхозтехники для аграриев

Свердловская область выделит более 500 млн руб. на закупку сельхозтехники для аграриев
Иллюстрация: ТГ-канал «Свердловский пул»

Это позволит агропромышленникам региона возместить до 30% стоимости приобретенного оборудования или спецтехники за счет бюджета.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Свердловские аграрии смогут пополнить свои автопарки спецтехникой для обработки почвы, посева сельскохозяйственных культур, заготовки и хранения кормов, уборки зерновых культур и овощей, а также первичной обработки зерна частично за счет государства. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении более 500 млн руб. на закупку сельхозтехники для аграриев региона  Об этом пишет ТГ-канал «Свердловский пул».

Уральские аграрии предпочитают закупать технику у российских и белорусских производителей. В том числе для заготовки капусты и картофеля они приобретают специальные уборочные комбайны, которые позволяют максимально эффективно собирать урожай с минимальным повреждением овощей. Задачу по приобретению отечественной техники в приоритетном порядке поставил Президент России Владимир Путин, — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Субсидия на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства позволяет агропромышленникам региона возместить за счет бюджета до 30% стоимости приобретенных оборудования или спецтехники.

Применение современных комбайнов, машин для сортировки и первичной обработки картофеля, а также климатического оборудования для овощехранилищ позволит овощеводам не только бережно убрать выращенный урожай, но и обеспечить его качественное хранение и поставку потребителям в привлекательном виде.

Напомним, в Свердловской области государственная поддержка сельхозпроизводителям оказывается ежегодно. На поддержку свердловских аграриев в 2023 г. было направлено более пяти миллиардов рублей, из этой суммы на каждый рубль федеральных средств приходится четыре рубля из средств областного бюджета.

В целом на поддержку свердловских аграриев в ноябре 2023 г. планировалось направить около пяти миллиардов рублей. В том числе 3,7 млрд из регионального и 1,3 млрд руб. из федерального бюджетов.

Читайте также на DK.RU: Где покупать фермерскую еду и почему ее мало в сетевых супермаркетах.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге появились слухи о продаже «Пассажа»В Екатеринбурге появились слухи о продаже «Пассажа»
  • ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж. Заведены уголовные делаФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывода 59 бортов за рубеж. Заведены уголовные дела
  • «Текучесть кадров выросла до 37%. Отношение к построению карьеры у многих поменялось»«Текучесть кадров выросла до 37%. Отношение к построению карьеры у многих поменялось»
  • Надо бороться за мигрантов. Число желающих переехать в Россию сокращается с каждым годомНадо бороться за мигрантов. Число желающих переехать в Россию сокращается с каждым годом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.