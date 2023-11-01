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Пять миллиардов будет направлено на поддержку свердловских аграриев в этом году

Пять миллиардов будет направлено на поддержку свердловских аграриев в этом году
Иллюстрация: DK.RU

Из них 3,7 млрд из областного бюджета, 1,3 млрд руб. — из федерального. В регионе продолжается уборка урожая, собрано 250 тыс. тонн картофеля, 32 тыс. тонн овощей, почти 700 тыс. тонн зерна.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

На поддержку свердловских аграриев в этом году будет направлено около пяти миллиардов рублей. В том числе 3,7 млрд из регионального и 1,3 млрд руб. из федерального бюджетов. Об этом пишет ТГ-канал «Свердловский пул».

Аграрии Свердловской области продолжают собирать урожай и подводить итоги уборочной кампании. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что они превзошли показатели предыдущего года.

В регионе собрано:

  • 259,8 тыс. тонн картофеля, по 184,9 центнера с гектара, больше показателей 2022 г. на 51,5 центнера
  • 697,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе, в среднем с одного гектара собирали 22,5 центнера
  • 32,1 тыс. тонн овощей на площади 1,1 тыс. гектаров

 Для обеспечения животноводства аграрии заготовили: 

  • 90,4 тыс. тонн сена
  • 895,8 тыс. тонн сенажа 
  • 701,1 тыс. тонн силоса

«Урожайность маслосемян в 2023 г. выше уровня прошлого года. Масличные культуры обмолочены на площади 35 тыс. гектаров, аграрии намолотили 53,2 тыс. тонн семян. Большая часть — это рапс, которого собрано 39,3 тыс. тонн. В 2023 г. Свердловская область начала активно экспортировать эту культуру, в том числе в страны СНГ и Китай, где ценят качество уральского сырья», — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.  

Напомним, Анна Кузнецова уже рассказывала о ходе уборочной кампании этого года в сентябре. Но сбор картофеля тогда только начался. По ее словам, в этом году сельскохозяйственные товаропроизводители региона в полном объеме обеспечены местами хранения картофеля и овощей открытого грунта.

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Автор: Татьяна Юстус
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