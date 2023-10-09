Мало вырастить, надо еще продать. Чиновники озвучили проблемы сельского хозяйства региона

Необходимо выстроить связи между торговыми сетями и фермерами. Эту функцию взял на себя Минсельхоз. Пока производители экопродукции чаще реализуют ее через знакомых и соцсети.

В этом году на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 5 млрд руб., и это не предел. Такую сумму озвучил на конференции «Агробизнес. Новые точки роста» первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Он отметил, что на сегодняшний день область на 100% обеспечивает себя яйцом и картофелем, на 40% овощами и на 80% молочной продукцией. Но, кроме финансовой поддержки местных производителей сельскохозяйственной продукции, по его мнению, необходимо решить вопрос, касающийся ее реализации.

Сегодня в регионе около 800 фермерских хозяйств. Главный вопрос касается реализации их продукции. Как довести ее до потребителя? Многие виды продуктов, которые сегодня представлены на выставке, я в магазинах не видел — видимо, они распространяются через целевую аудиторию и соцсети в ограниченном количестве. Наша задача — обеспечить доступ к потребителю через продуктовые сети магазинов, которые находятся у нас в Екатеринбурге, — отметил он.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова добавила, что в этом году свердловским фермерам выделено 130 млн руб. в качестве грантовой поддержки в основном на развитие молочного и мясного производства, а также овощеводства и растениеводства. Она также подчеркнула, что фермеры испытывают сложности с реализацией своей продукции.

«Если говорить о том, что фермеру сложно вырастить продукцию, то не более простой путь для него — продать ее. В этом направлении у нас несколько задач. Одна из них через центр компетенций научить фермеров маркировать, сертифицировать, делать маркетинг продукции. Второе — дать возможность самим реализовывать свою продукцию на ярмарочных мероприятиях и рынках, которые есть на территории Свердловской области. В том случае, если фермерское хозяйство встало на ноги и готово расширять производство идет работа с торговыми сетями, — чтобы положить продукцию на полки супермаркетов. Безусловно, это непростая история», — рассказала Анна Кузнецова.

Она отметила, что министерство ставит своей задачей стать площадкой для коммуникации представителей торговых сетей и фермерских хозяйств.

Напомним, что в Свердловской области в этом году урожай зерна и картофеля превысил прошлогодний на 30-45%.

К сегодняшнему дню с полей региона собрано 504,5 тыс. тонн зерна, при этом средняя урожайность с одного гектара составила 22,2 центнера. Ведется уборка масличных культур, большая часть — это рапс, которого собрано уже 19 тыс. тонн. К массовой уборке картофеля аграрии приступили в первой декаде сентября, его урожай на данный момент составляет 77,1 тыс. тонн.

Урожайность картофеля в этом году в среднем 204,2 центнера с одного гектара. Это больше на 29,5%, чем в 2022 г.

Увеличилась и урожайность овощей открытого грунта — 311,1 центнера с одного гектара, что на 46,6% выше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии ожидают увеличения этого показателя за счет массовой уборки капусты. По словам Анны Кузнецовой, сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители региона в полном объеме обеспечены местами хранения картофеля и овощей открытого грунта.

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