Строительство второй очереди «Дацюк-арены» начнется в феврале

Это будет многофункциональный комплекс переменной этажности. На новых площадях будут проходить тренировки хоккеистов, конькобежцев, легкоатлетов и футболистов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал старт строительства второй очереди «Дацюк-арены». В своем телеграм-канале он сообщил, что заливка первого куба бетона состоится в феврале, а в марте на площадке будет собран строительный кран.

Новый комплекс появится напротив первой очереди арены. Его возведут на месте нынешних трибун стадиона «Юность» на ул. Куйбышева. Их уже демонтировали. Площадь нового здания составит 9 тыс. кв. м. Здесь будут проходить тренировки хоккеистов, конькобежцев, легкоатлетов и футболистов.

Это будет здание переменной этажности. На первом этаже оборудуют прокат коньков, гостевые холлы, раздевалки, большой бросковый зал с рапид шотами и комбинат питания на 120 мест. Через первый этаж здания будет организован выход на четыре футбольных площадки и открытую ледовую арену, площадью 12 тыс. кв. м. На втором этаже разместится крытая ледовая арена. А часть второго и третьего этажей отдадут под гостевой комплекс для спортсменов.

Ранее DK.RU писал, что одним из источников финансирования станет президентский грант на 100 млн руб., полученный за победу любительской команды «СВ Металл» в турнире Ночной хоккейной лиги.

Сдать готовый объект планируют до конца текущего года.

Читайте также на DK.RU:

Фитнес-клуб «как в бизнес-классе» открылся на Эльмаше

«В мою сторону всегда летели камни. Говорят: зарабатываю на больных детях. Но это не так»