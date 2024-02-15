Владимир Путин анонсировал масштабное повышение зарплат медикам

Доля оклада в структуре зарплат медработников с апреля 2024 г. будет повышена до 50%, ранее эта цифра составляла 40%. Также некоторым категориям медперсонала полагаются допвыплаты 13-50 тыс. руб.

Владимир Путин анонсировал повышение зарплат работникам российского здравоохранения. Как пишет «Коммерсант», об этом президент заявил в ходе выступления на сессии Форума будущих технологий.

Согласно заявлению президента, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты:

Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена, безусловно. А дополнительные выплаты тоже важны. Но медицинские работники заинтересованы, конечно, в том, чтобы основная часть, оклад был повыше.

На данный момент доля оклада в структуре зарплат медработников не превышает 40%. Именно эту сумму работодатель выплачивает специалистам при любых условиях, в то время как остальное считается «переменным компонентом» и зависит от выполнения планов или состояния бюджета муниципалитета.

Помимо изменения структуры зарплат медработников, Владимир Путин также заявил об увеличении выплат ряду категорий специалистов, работающих в малых городах и сельской местности. Изменения в оплате труда для этих категорий медработников вступит в силу уже с 1 марта.

В городах, где живет от 50 000 до 100 000 человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 000 руб., средний медперсонал — 13 000 руб. В населенных пунктах, где живет менее 50 000 человек, такие специальные выплаты будут существенно выше. А именно: 50 000 руб. ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 000 руб. — медицинские работники среднего звена, – сказал президент.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в России не хватает 26 тыс. врачей и 50 тыс. работников среднего медицинского персонала. При этом, согласно данным Минздрава, в 2022 г. укомплектованность штатных должностей врачей составила 82,4%, среднего медперсонала — 85,5%. Средняя ставка доктора в 2022 г. составляла 32–37 тыс. руб. На базовый оклад при этом приходилось 20 тыс. руб., оставшаяся часть заработной платы формировалась за счет доходов больницы.

Как рассказывал DK.RU, в этом году правительство РФ выделит 96,3 млрд руб. на индексацию зарплат бюджетников: учителей, врачей и сотрудников МВД. Планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медработникам.