Правительство направит 96,3 млрд руб. на зарплаты учителям, врачам и полиции

Следователи смогут рассчитывать на повышение зарплаты до 50-60%, а учителя будут получать не менее 45 тыс. руб. Для 212 тыс. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 млрд.

В следующем году правительство РФ выделит 96,3 млрд руб. на индексацию зарплат бюджетников: учитилей, врачей и сотрудников МВД, сообщают Известия. Планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медработников. Для этих целей выделят 96,3 млрд руб. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 млрд руб. Их получит более 253 тыс. человек. Для 212 тыс. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 млрд руб.

В недавно принятом законе о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 г. говорится, что средняя зарплата педагогов, работающих на полной ставке, должна быть не меньше двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что составит 48 105 руб.

С начала следующего года средняя зарплата полицейского может вырасти на 30-50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а следователь третьего класса сможет рассчитывать на повышение на 40%. Старшим следователям и руководителям предусматривается повышение до 50-60%.

Размер МРОТ в 2024 г. достигнет 19 242 руб. Но в подписанном законе о повышении МРОТ президентом РФ Владимиром Путиным указывается, что с 2025 г. предусмотрено увеличение соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы с 42 до 48%.

Ранее DK.RU рассказывал, что в России проиндексируют пенсии. С 1 января 2024 г. в России пройдет индексация страховых пенсий по старости, заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Правда, нововведение коснется только неработающих пенсионеров. Размер индексации — 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тыс. руб., а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 руб.