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В России проиндексируют пенсии. Но не всем

В России проиндексируют пенсии. Но не всем
Иллюстрация: РИА Новости

Индексакция составит 7,5%, в результате средняя пенсия старшего поколения после индексации составит 23,5 тыс. руб. Вопрос: будут ли эти меры достаточными, чтобы успеть за инфляцией.

#НОВОСТИ

С 1 января 2024 г. в России пройдет индексация страховых пенсий по старости, заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Правда, нововведение коснется только неработающих пенсионеров. Размер индексация — 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тыс. руб., а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 руб. 

Пенсионерам, которые участвуют в системе обязательного пенсионного страхования, то есть работающей категории, выплаты пересчитают с 1 августа, напомнил Чаплин:

Средняя пенсия нашего старшего поколения после индексации будет 23,5 тыс. руб, и эта мера поддержки затронет более 32 млн пенсионеров по всей стране. Безусловно, правительство будет следить за ростом инфляции и в случае необходимости будет приниматься решение о повторной индексации. 

Ранее Совет Федерации одобрил закон об увеличении страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Документ также предусматривает повышение стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к пенсии. 

Принятие закона о повышении МРОТ обеспечит с 1 января 2024 г. индексацию зарплаты примерно 4,8 млн работников. Также на 7,5% вырастет прожиточный минимум, рассказывал DK.RU. Принятие закона обеспечит индексацию зарплаты примерно 4,8 млн работников. При этом, по планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 32 тыс. руб. 

Автор: Андрей Широков
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