В РЖД просят ввести уголовную ответственность за нарушения ПДД на переездах

В 2023 г. число инцидентов на переездах выросло на 12% до 245 случаев. Глава РЖД Олег Белозеров отмечает, что в 100% ДТП виноваты водители. Нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.

ОАО РЖД настаивает на радикальном ужесточении санкций для водителей, которые нарушают ПДД на железнодорожных переездах. Как пишет «Коммерсант», компания предлагает привлекать к уголовной ответственности граждан, по вине которых произошло столкновение транспортного средства с поездом.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что в 2023 г. по сравнению с прошлым годом число инцидентов на переездах выросло на 12% до 245 случаев, 54 человека погибло:

В 100% случаев зафиксирована вина автомобилистов, мы вынуждены предлагать непопулярные меры.

В компании предлагают внести изменения в ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», причем уголовная ответственность должна быть введена за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий:

В случае, если предложения будут приняты, за ДТП с поездом в случае вины водителя можно будет получить наказание вплоть до тюремного срока до двух лет, — сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД также полагают, что нужно ужесточить административную ответственность по ст. 12.10 КоАП, которая применятся при выезде на переезд при запрещающем сигнале светофора. Сегодня при подобном нарушении водитель может получить штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от трех до шести месяцев:

Случаи нарушения правил на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями ПДД, санкции должны быть исключительными. Водители, выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта, — заявили в РЖД.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает неоправданным введение уголовной ответственности за выезд на железнодорожные пути:

Даже если речь идет о нескольких часах, неужели это повод для уголовной ответственности? Многие нарушения происходят из-за несовершенства железнодорожной инфраструктуры, которую РЖД не хочет модернизировать, — говорят эксперты.

Адвокат Сергей Радько добавляет, что большинство происшествий происходит на неохраняемых железнодорожных переездах, так что нужно не ужесточать штрафы, а сокращать количество небезопасных для пересечения ЖД путей мест.

Несмотря на то, что Минтранс активно продвигает идею строительства эстакад над путями, темпы их строительства остаются медленными:

Это стоит довольно больших денег, особенно с учетом того, что почти 90% переездов финансируется на региональном и муниципальном уровнях, — объясняют в ведомстве.

В 2019 г., по данным Минтранса, одноуровневых переездов было более 10 тыс. по всей России.

Как рассказывал DK.RU, с 2022 г. у РЖД выросли расходы на обеспечение транспортной безопасности. Например, в 2022 г. затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб. В компании объясняли, за последние годы было зафиксировано более десятка случаев поджога релейных шкафов на железных дорогах. В 2024 г. компания предложила на 1% повысить грузовые тарифы, чтобы покрыть расходы на содержание железнодорожных путей и обеспечение их безопасности.