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В РЖД просят ввести уголовную ответственность за нарушения ПДД на переездах

В РЖД просят ввести уголовную ответственность за нарушения ПДД на переездах
Иллюстрация: РИА Новости

В 2023 г. число инцидентов на переездах выросло на 12% до 245 случаев. Глава РЖД Олег Белозеров отмечает, что в 100% ДТП виноваты водители. Нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.

#РЖД#НОВОСТИ

ОАО РЖД настаивает на радикальном ужесточении санкций для водителей, которые нарушают ПДД на железнодорожных переездах. Как пишет «Коммерсант», компания предлагает привлекать к уголовной ответственности граждан, по вине которых произошло столкновение транспортного средства с поездом.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что в 2023 г. по сравнению с прошлым годом число инцидентов на переездах выросло на 12% до 245 случаев, 54 человека погибло:

В 100% случаев зафиксирована вина автомобилистов, мы вынуждены предлагать непопулярные меры.

В компании предлагают внести изменения в ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», причем уголовная ответственность должна быть введена за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий:

В случае, если предложения будут приняты, за ДТП с поездом в случае вины водителя можно будет получить наказание вплоть до тюремного срока до двух лет, — сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД также полагают, что нужно ужесточить административную ответственность по ст. 12.10 КоАП, которая применятся при выезде на переезд при запрещающем сигнале светофора. Сегодня при подобном нарушении водитель может получить штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от трех до шести месяцев:

Случаи нарушения правил на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями ПДД, санкции должны быть исключительными. Водители, выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта, — заявили в РЖД.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский считает неоправданным введение уголовной ответственности за выезд на железнодорожные пути:

Даже если речь идет о нескольких часах, неужели это повод для уголовной ответственности? Многие нарушения происходят из-за несовершенства железнодорожной инфраструктуры, которую РЖД не хочет модернизировать, — говорят эксперты.

Адвокат Сергей Радько добавляет, что большинство происшествий происходит на неохраняемых железнодорожных переездах, так что нужно не ужесточать штрафы, а сокращать количество небезопасных для пересечения ЖД путей мест. 

Несмотря на то, что Минтранс активно продвигает идею строительства эстакад над путями, темпы их строительства остаются медленными:

Это стоит довольно больших денег, особенно с учетом того, что почти 90% переездов финансируется на региональном и муниципальном уровнях, — объясняют в ведомстве.

В 2019 г., по данным Минтранса, одноуровневых переездов было более 10 тыс. по всей России.

Как рассказывал DK.RU, с 2022 г. у РЖД выросли расходы на обеспечение транспортной безопасности. Например, в 2022 г. затраты на транспортную безопасность составили 45 млрд руб. В компании объясняли, за последние годы было зафиксировано более десятка случаев поджога релейных шкафов на железных дорогах. В 2024 г. компания предложила на 1% повысить грузовые тарифы, чтобы покрыть расходы на содержание железнодорожных путей и обеспечение их безопасности.

Автор: Екатерина Круглова
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