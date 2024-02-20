«Мы тупеем и деградируем, спасибо эволюции. Способ спастись, однако, есть»

Мир с его гиперпотреблением, как физическим, так и ментальным, ведет людей далеко не в прекрасное далеко, уверен Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP.

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Современный человек проживает свою жизнь с невиданной в истории интенсивностью. Мы эволюционно настроены на максимальное потребление из простой логики: «толстый сохнет — тощий сдохнет». Поскольку ресурса, еды прежде всего, на протяжении всей истории эволюции (а это уже только на уровне приматов* аж 60 млн лет) было мало и добывать его приходилось с большим трудом, то «жрать» мы настроены «про запас», и при достижении обществом уровня изобилия, чего ранее в истории никогда не было, начинаются проблемы. На физическом уровне — ожирение и потребление всего остального за гранью разумного — потребля@ство. А поскольку за все приходится платить, все же денег стоит, оборотная сторона монеты — работа до изнеможения. Хочется ведь всего и желательно сразу, волей-неволей втягиваешься в эту бесконечную гонку.

Попробуй-ка найди тут равновесие и возможность гармоничного сочетания. В результате, оставив остатки сил на работе, с языком на плече, дома плюхаешься на диван и ныряешь в соцсети… Контрольный выстрел в голову. В голову гармоничной жизни.

Дело в том, что эволюция нас к такому тоже не готовила. Я уже затрагивал тему вреда современных гаджетов, да и без меня об этом сейчас говорят и пишут довольно много.

Но вот взгляд с еще одной стороны. Дело в том, что наш мозг точно так же «заточен» на потребление информации, как организм — на потребление пищи. Потому что те, кто не услышал вовремя шуршание змеи в поле или хруст ветки в лесу/джунглях под лапой хищника — не оставили потомства.

Информация нужна нам не меньше, чем пища, не зря же скука (отсутствие новых впечатлений) — она «смертельная»…

И это в прямом смысле называется «сенсорная депривация» — состояние, которое характеризуется нехваткой информации об окружающей среде.

Проводили опыты: помещали человека в специальном скафандре в абсолютной темноте и тишине в бассейн, полностью изолировали его от внешней среды, чтобы даже гравитация не ощущалась. Больше получаса не выдерживал никто, мозг начинал галлюцинировать, создавать собственные образы. Причем очень мощно, настолько, что люди уже не понимали, что все это им только кажется — было полное ощущение реальности происходящего. Проще говоря, люди начинали сходить с ума.

Причем животные — собаки и прочие орангутанги — в таких условиях преспокойно засыпали. Что порождает во мне тревогу и некоторое сомнение в собственной человечности — сдается мне, я бы тоже задрых.

Короче, к информации наш мозг относится как мужик из анекдота, который пришел в аптеку и говорит: «Дайте мне таблеток от жадности. И побольше!».

И все бы ничего, но «враги человечества» (шучу) придумали смартфоны и интернет. Причем одновременно.

Погружение сверх меры в соцсети и мессенджеры в прямом смысле «убивает будущее» — я уже писал о влиянии избытка информации на работу мозга.

В результате человечество стремительно тупеет, разделяясь не только на богатых и бедных, но и на умных и... не очень. А это коррелирующие понятия, до уровня IQ 115. Так что ради будущего ваших детей на это стоит обращать внимание. Доктор Курпатов считает это главной проблемой современности. Рекомендую его лекции, кстати.

Сложим описанное выше вместе — вывод очевиден. Белый северный зверек песец подкрался на мягких лапах незаметно и, нагло ухмыляясь, говорит нам: «Ну здравствуй, вот и я!».

…Увы, нет у меня рецепта, как «объять необъятное» и «совместить несовместимое» (в народе — «впихнуть невпихуемое»). Но я работаю над этим.

Впрочем, куда податься жирненькому (слегка), с языком на плече, отупевшему от лавины информации крестьянину (то есть мне), я, по крайней мере, знаю. Есть «соломинка», за которую можно уцепиться.

Природа… Прокатиться по лесу на лыжах или (летом) велосипеде, да просто прогуляться в сосновом бору — лучшее лекарство для измученных тела и души.

«Да где же взять ее, природу, в мегаполисе?» — спросите вы.

Хорошо бы, конечно, иметь свой дом, одновременно в городе и в лесу. И это возможно!

О коттеджном поселке «Золотой камень» я писал в предыдущей статье. Тем, кто больше тяготеет к жизни в городской квартире, можно порекомендовать присмотреться к ЖК «Гранит» — недалеко от берега Шарташа, лес (парк) — буквально «за порогом». По нынешним временам рискну сказать даже, что и цены умеренные.

* На днях прочитал в новостях заметку, что человек инстинктивно понимает смысл жестов (слов) шимпанзе. Это в «копилку» эволюции.

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