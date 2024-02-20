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Защита корпоративной собственности длиной в 15 лет. ЮК «Генезис» принимает поздравления

Артем Денисов и Василий Сосновский
Артем Денисов и Василий Сосновский. Автор фото: Перфильев Игорь. Иллюстрация: личный архив

«Мы помогаем бизнесу в разрешении исключительно сложных правовых задач, которые требуют более глубокого анализа, тонкого понимания деталей и использования нестандартных или нетрадиционных методов».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Полтора десятка лет на страже корпоративной собственности — каково это? ЮК «Генезис» в этом году празднует 15-летний юбилей и подводит итоги деятельности. Вспомнить точно есть о чем.

Создали компанию Артем Денисов и Владимир Коликов — первоклассные юристы, они познакомились во время работы в крупнейшей региональной продуктовой сети «Монетка». В теперь уже далеком 2007 г. Артем Денисов занимал в компании должность руководителя юридического отдела, Владимир Коликов трудился заместителем генерального директора по правовым вопросам, был действующим адвокатом с огромным опытом в области гражданских сделок (судья АССО с 2013 г.). Оба юриста не только активно практиковали, но и продолжали обучение: Артем Денисов был аспирантом Академии государственной службы при Президенте РФ и готовился к защите кандидатской диссертации, Владимир Коликов проходил обучение в аспирантуре Уральской государственной юридической академии.

Профессионалы, схожие в своем стремлении расти и совершенствоваться в профессии, решили объединить опыт и талант и заняться защитой корпоративной собственности в большем, нежели это было необходимо в торговой сети «Монетка», объеме. Они открыли собственную юридическую компанию, вставшую на защите прав самых разных фирм. Так появилась ЮК «Генезис».

Название компании родилось неслучайно. Зимой 2009 г. во время тура в Италию юристы впечатлились искусством Микеланджело, его роспись Сикстинской капеллы в Ватикане произвела на них неизгладимое впечатление.

В 2012 г. в компании появился третий партнер, Василий Сосновский. Он принес опыт ведения корпоративных споров, а также знание законодательства о недвижимости. Число дел, которые готовы брать под свое крыло в ЮК «Генезис», расширилось.

Сегодня, спустя 15 лет работы, профессионалы своего дела Артем Денисов и Василий Сосновский приобрели известность в корпоративных кругах. Их идеальная репутация, подтвержденная успешной практикой в делах по комплексной защите корпоративной собственности, говорит сама за себя. Среди клиентов — и крупные промышленные предприятия, и небольшие компании, понимающие, как важно отстаивать свои права.

Что стало ясно за годы работы? Что защита корпоративной собственности — сложный, но увлекательный процесс, заниматься которым можно только с полным погружением в вопрос. Постоянный рост, как личный так и компании, в ЮК «Генезис» — непременное условие работы и практики.

Специфика работы корпоративным юристом, бесценный опыт и компетенции, приобретенные за годы работы в крупнейших корпорациях, привели к логичному выбору направления деятельности — комплексной защите корпоративной собственности среднего бизнеса. Сейчас мы понимаем, что не ошиблись в выборе, ведь это интересная, сложная работа, которая позволяет закрывать сразу несколько важных для любого специалиста потребностей: постоянный рост, чувство значимости и нужности, возможность помогать и эффективно применять закон, — говорит Артем Денисов.

Ключевыми практиками ЮК «Генезис»» в сфере защиты корпоративной собственности являются:

  • сопровождение процедур банкротства;
  • корпоративные споры;
  • защита интеллектуальной собственности;
  • судебное представительство (литигация).

Достижения ЮК «Генезис» в данных практиках неоднократно отмечались ведущими рейтинговыми агентствами. Так, в 2023 г. достижения компании в сфере банкротства были отмечены порталом PROбанкротство в номинациях «Субсидиарная ответственность» и «Банкротство промышленных предприятий».

В номинациях исследования Право.ру ЮК «Генезис» отмечена в следующих номинациях:

  • интеллектуальная собственность;
  • корпоративное право / слияния и поглощения;
  • арбитражное судопроизводство.

Управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов включен «Российской газетой» в число лучших юристов России по трем номинациям:

  • банкротство;
  • корпоративное право;
  • интеллектуальная собственность.

— Мы помогаем  бизнесу в разрешении исключительно сложных правовых задач, которые требуют более глубокого анализа, тонкого понимания деталей и использования нестандартных или нетрадиционных методов. Применяемые нами методы основаны на внедрении новых технологий, задействовании экспертных знаний и опыта, анализе прецедентов и сравнительном изучении аналогичных ситуаций в прошлом. При этом, используя такой инновационный подход к работе над каждым клиентским проектом, мы строго соблюдаем нормы и принципы права, а также всегда учитываем потенциальные риски и возможные последствия для клиента. И такой подход приносит ощутимый результат, что подтверждают наши клиенты и партнеры. Несомненно, это сложно, но одновременно и невероятно увлекательно. Каждое новое дело — наша точка роста, мы дорожим каждым клиентом и делаем все для того, чтобы его права не нарушались, — подчеркивает Артем Денисов.

Безусловно, 15-летний юбилей — это весомая дата, — говорит Василий Сосновский. — Мы работаем на страже закона, а потому каждый год, даже каждый месяц и каждая неделя для нас — новый опыт и новые знания. За прошедшие годы в ЮК Генезис накопился огромный багаж профессионализма, с возможностью разобраться в самых тонких нюансах дела. Наши клиенты ценят это, а оппоненты — уважают.

Защита корпоративной собственности длиной в 15 лет. ЮК «Генезис» принимает поздравления 1

ООО ЮК «Генезис»:

г. Екатеринбург, ул. Бажова 193 оф.700;
тел. +7 (800) 300-57-68, +7 (343) 317-29-49
www.genesis-law.ru

Реклама: ООО ЮК «Генезис», erid LjN8K5L67

Автор: Александра Клименко
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